Депутат от "Единой России" заработал 0 рублей за 2020 год
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Депутат от "Единой России" заработал 0 рублей за 2020 год

5:27:358/2/2021Фото: скрин с видео ТК Новый день
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В партии не собираются проверять его декларацию о доходах.

Ранее Гаффнер рекомендовал россиянам "поменьше" питаться

Недавно стало известно, что депутат Заксобрания Свердловской области от Единой России Илья Гаффнер задекларировал свой доход за прошлый год. Он составил 0 рублей, то есть, депутат не заработал ничего. Годом ранее его доход оставил 4 копейки. При этом,в самой партии заявили, что не будут проверять его декларацию, так как этим должны заниматься правоохранительные органы.

- У нас декларациями не партия занимается, а компетентные органы. Всё, что в рамах законодательства, то и проверяется. Я точно не буду инициировать. Там же надо знать нюансы, чтобы оценивать, почему так, есть масса причин и так далее, – сказал вице-губернатор региона и член президиума свердловского отделения «ЕР» Сергей Бидонько.

Известен Гаффнер стал в 2015 году, когда предложил россиянам на фоне роста цен «поменьше питаться».

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