Депутат от "Единой России" заработал 0 рублей за 2020 год

Недавно стало известно, что депутат Заксобрания Свердловской области от Единой России Илья Гаффнер задекларировал свой доход за прошлый год. Он составил 0 рублей, то есть, депутат не заработал ничего. Годом ранее его доход оставил 4 копейки. При этом,в самой партии заявили, что не будут проверять его декларацию, так как этим должны заниматься правоохранительные органы.
- У нас декларациями не партия занимается, а компетентные органы. Всё, что в рамах законодательства, то и проверяется. Я точно не буду инициировать. Там же надо знать нюансы, чтобы оценивать, почему так, есть масса причин и так далее, – сказал вице-губернатор региона и член президиума свердловского отделения «ЕР» Сергей Бидонько.
Известен Гаффнер стал в 2015 году, когда предложил россиянам на фоне роста цен «поменьше питаться».