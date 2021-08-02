Кристина Орбакайте снялась в новом образе и стала похожа на Аллу Пугачеву
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Кристина Орбакайте снялась в новом образе и стала похожа на Аллу Пугачеву

5:31:518/2/2021Фото: Инстаграм
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В полупрозрачном платье она стала сильно похожа на мать.

Орбакайте стала похожа на Примадонну

50-летняя Кристина Орбакайте порадовала поклонников новой фотосессией, которую она выложила в своем профиле в инстаграм. На этот раз певица предстала перед фанатами в откровенном образе — полупрозрачном платье с юбкой-сеткой и рельефным лифом. К вечернему аутфиту ей подобрали крупные серьги-кисточки и туфли на высоком каблуке. Бьюти-образ получился очень интересным. Кристине добавили объема у корней и зачесали пряди назад. На фотографии особенно видно сходство с Примадонной.

Отметим, что подписчикам понравился новый образ. В комментариях отмечали, что певица не выглядит на свой возраст и очень похожа на мать.

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Контакты
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02.08
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