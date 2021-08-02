Штамм коронавируса Дельта бушует в Китае: миллионы людей сидят на изоляции

Миллионы людей были прикованы к своим домам в Китае в понедельник, поскольку страна пыталась сдержать крупнейшую за несколько месяцев вспышку коронавируса с помощью массовых тестов и ограничений на поездки.
В прошлый понедельник Китай сообщил о 55 новых случаях местного распространения коронавируса, поскольку вспышка быстро распространяющегося варианта Дельта достигла более 20 городов и более десятка провинций, пишет medicalxpress.com.
Местные органы власти в крупных городах, включая Пекин, сейчас проверили миллионы жителей, оцепив жилые комплексы и поместив близких людей в карантин.
Согласно официальному заявлению, центральный город Чжучжоу в провинции Хунань в понедельник приказал более 1,2 миллионам жителей оставаться дома под строгим карантином в течение следующих трех дней, поскольку он проводит общегородскую кампанию тестирования и вакцинации.
«Ситуация по-прежнему мрачная и сложная», - заявило правительство Чжучжоу.
Пекин ранее хвастался своим успехом в снижении числа случаев заболевания внутри страны практически до нуля после того, как коронавирус впервые появился в Ухане в конце 2019 года, что позволило экономике восстановиться.
Но последняя вспышка, связанная с кластером в Нанкине, где 20 июля у девяти уборщиков в международном аэропорту дали положительный результат, угрожает этому успеху: за последние две недели было зарегистрировано более 360 случаев заболевания внутри страны.
В туристическом районе Чжанцзяцзе, недалеко от Чжучжоу, в прошлом месяце вспышка распространилась среди посетителей театра, которые затем вернули вирус в свои дома по всей стране.
В пятницу Чжанцзяцзе заблокировал всех 1,5 миллиона жителей.
Должностные лица срочно разыскивают людей, которые недавно приехали из Нанкина или Чжанцзяцзе, и призвали туристов не ездить в районы, где были обнаружены случаи заболевания.
Между тем, Пекин заблокировал въезд туристов в столицу во время пикового сезона летних отпусков.
Только "важные путешественники" с отрицательными тестами на нуклеиновую кислоту будут допущены к въезду после обнаружения нескольких случаев среди жителей, вернувшихся из Чжанцзяцзе.
В воскресенье высшие городские власти призвали жителей «не покидать Пекин без необходимости».
На прошлой неделе в столичном районе Чанпин было заблокировано 41 000 человек в девяти жилых кварталах.
Новые случаи заболевания также были зарегистрированы в понедельник в популярном туристическом районе Хайнань, а также в пострадавшей от наводнения провинции Хэнань, сообщили национальные органы здравоохранения.