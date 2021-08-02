Штамм коронавируса Дельта бушует в Китае: миллионы людей сидят на изоляции
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Штамм коронавируса Дельта бушует в Китае: миллионы людей сидят на изоляции

10:33:578/2/2021Фото: pixabay.com
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Новые случаи заболевания также были зарегистрированы в популярном туристическом районе Хайнань.

дом, коронавирус
Миллионы людей были прикованы к своим домам в Китае
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Миллионы людей были прикованы к своим домам в Китае в понедельник, поскольку страна пыталась сдержать крупнейшую за несколько месяцев вспышку коронавируса с помощью массовых тестов и ограничений на поездки.

В прошлый понедельник Китай сообщил о 55 новых случаях местного распространения коронавируса, поскольку вспышка быстро распространяющегося варианта Дельта достигла более 20 городов и более десятка провинций, пишет medicalxpress.com.

Местные органы власти в крупных городах, включая Пекин, сейчас проверили миллионы жителей, оцепив жилые комплексы и поместив близких людей в карантин.

Согласно официальному заявлению, центральный город Чжучжоу в провинции Хунань в понедельник приказал более 1,2 миллионам жителей оставаться дома под строгим карантином в течение следующих трех дней, поскольку он проводит общегородскую кампанию тестирования и вакцинации.

«Ситуация по-прежнему мрачная и сложная», - заявило правительство Чжучжоу.

Пекин ранее хвастался своим успехом в снижении числа случаев заболевания внутри страны практически до нуля после того, как коронавирус впервые появился в Ухане в конце 2019 года, что позволило экономике восстановиться.

Но последняя вспышка, связанная с кластером в Нанкине, где 20 июля у девяти уборщиков в международном аэропорту дали положительный результат, угрожает этому успеху: за последние две недели было зарегистрировано более 360 случаев заболевания внутри страны.

В туристическом районе Чжанцзяцзе, недалеко от Чжучжоу, в прошлом месяце вспышка распространилась среди посетителей театра, которые затем вернули вирус в свои дома по всей стране.

В пятницу Чжанцзяцзе заблокировал всех 1,5 миллиона жителей.

Должностные лица срочно разыскивают людей, которые недавно приехали из Нанкина или Чжанцзяцзе, и призвали туристов не ездить в районы, где были обнаружены случаи заболевания.

Между тем, Пекин заблокировал въезд туристов в столицу во время пикового сезона летних отпусков.

Только "важные путешественники" с отрицательными тестами на нуклеиновую кислоту будут допущены к въезду после обнаружения нескольких случаев среди жителей, вернувшихся из Чжанцзяцзе.

В воскресенье высшие городские власти призвали жителей «не покидать Пекин без необходимости».

На прошлой неделе в столичном районе Чанпин было заблокировано 41 000 человек в девяти жилых кварталах.

Новые случаи заболевания также были зарегистрированы в понедельник в популярном туристическом районе Хайнань, а также в пострадавшей от наводнения провинции Хэнань, сообщили национальные органы здравоохранения.

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