Когда копать свеклу?
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Когда копать свеклу?

9:20:048/2/2021Фото: pxfuel
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Для того, чтобы сохранить урожай зимой в отличном виде, необходимо соблюсти правильные сроки выкапывания, а также обеспечить правильное хранение корнеплода.

свекла
Для определения сроков уборки свеклы есть несколько нюансов

Без выращивания свёклы не обходится ни один дачник и огородник. Этот овощ является одним из самых популярных. Без него не обходится любимое первое блюдо - борщ, я а также множество других блюд и салатов.

Для того, чтобы сохранить урожай зимой в отличном виде, необходимо соблюсти правильные сроки выкапывания, а также обеспечить правильное хранение корнеплода.

Торопиться с выкапывании им свёклы нельзя - недозревшая свёкла слишком сочная, её кожура недостаточно огрубела, поэтому недозревший корнеплод хорошо хранится не будет. К тому же свёкла к максимальному сроку созревания накапливает достаточное количество витаминов и сахара, которые необходимы для того, чтобы свекла обладала своим полноценным вкусом.

Определить сроки созревания корнеплода можно по сорту свёклы и визуально. Вы приблизительно помните, когда посеяли свёклу, а также знаете сколько она созревает. По истечении этого срока обычно корнеплоды всегда созревают.

Следующее, на что можно обратить внимание - это увядание нижних листьев ботвы свёклы. Однако не у всех сортов такое может наблюдаться.

Также визуально можно определить, что часть корнеплода выглядывает из почвы - с созреванием она становится довольно грубой и покрывается бугорками.

Очень важно не допустить того, чтобы свёклу ударили заморозки. Если вы видите в прогнозе погоды, что на предстоящей неделе, например, предстоят минусовые заморозки, то свёклу срочно пора убирать с грядки. Если заморозки всё-таки случатся, свекла будет очень плохо храниться и гнить.

Для уборки свёклы лучше выбирать солнечный сухой день, производить уборку лучше с раннего утра, при этом полностью ботву рекомендовано не срезать. Оставляйте 3-4 см хвостиков, тогда свекла лучше сохранит сочность и не будет увядать.

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