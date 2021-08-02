Кисло-сладкие огурчики на закуску – улетают мгновенно

Рассчитать количество маринада можно будет после того, как вы сольете первый кипяток из банок, заполненных огурцами. Количество огурцов в рецепте не указано, поскольку здесь непосредственно до определения количества воды все остальные ингредиенты берутся по вкусу. Важно правильно рассчитать только количество сахара, соли и уксуса. Ингредиенты указаны на полтора литра маринада. Для него понадобится:
- 1 стакан сахара (пусть количество вас не смущает),
- 3 ст.л соли,
- черный молотый перец 1 ч.л,
- 70% уксусная эссенция - три столовых ложки,
- зернышки горчицы - по вкусу,
- чеснок и укроп - по вкусу,
- 2 лаврушки,
- перец черный горошком - по вкусу.
Огурцы нужно тщательно вымыть, срезать кончики, после чего замочить в очень холодной воде на два часа.
За это время готовим банки путём стерилизации. Кипятим крышки.
По подготовленным банкам раскладываем равномерно приготовленные специи кроме молотого перца, сверху плотно укладываем огурцы. Банки с огурцами заливаем кипятком и оставляем их на 10 минут, прикрыв крышками.
Через 10 минут остывшую воду сливаем в кастрюлю, куда добавляем соль, сахар, и ждём закипания.
Теперь в банку засыпаем молотый перец по вкусу. Маринад после закипания снимаем с плиты и вливаем в него рассчитанное количество уксусной эссенции, после чего сразу разливаем маринад по банкам.
Банки закатываем крышками, переворачиваем вверх дном и укрываем огурцы теплым покрывалом до полного остывания.