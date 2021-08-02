Кисло-сладкие огурчики на закуску – улетают мгновенно

В Азербайджане сравнили смерть Абдуллаева от выстрела в голову инспектора ДПС под Новосибирском с убийством Флойда в США

Смерть Абдуллаева указала на проблему несправедливого отношения к азербайджанцам в России, заявил один из подписантов обращения к Путину Эльчин Шихлинский.

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