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Кисло-сладкие огурчики на закуску – улетают мгновенно

10:20:198/2/2021Фото: pxfuel
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Эти огурчики получаются с кисло-сладким вкусом, чуть островаты. Некоторые говорят, что они напоминают магазинные консервированные огурцы. Рецепт приготовления является совсем несложным.

огурцы
Без заготовленных огурчиков редко какой стол обходится

Рассчитать количество маринада можно будет после того, как вы сольете первый кипяток из банок, заполненных огурцами. Количество огурцов в рецепте не указано, поскольку здесь непосредственно до определения количества воды все остальные ингредиенты берутся по вкусу. Важно правильно рассчитать только количество сахара, соли и уксуса. Ингредиенты указаны на полтора литра маринада. Для него понадобится:


  • 1 стакан сахара (пусть количество вас не смущает),
  • 3 ст.л соли,
  • черный молотый перец 1 ч.л,
  • 70% уксусная эссенция - три столовых ложки,
  • зернышки горчицы - по вкусу,
  • чеснок и укроп - по вкусу,
  • 2 лаврушки,
  • перец черный горошком - по вкусу.

Огурцы нужно тщательно вымыть, срезать кончики, после чего замочить в очень холодной воде на два часа.

За это время готовим банки путём стерилизации. Кипятим крышки.

По подготовленным банкам раскладываем равномерно приготовленные специи кроме молотого перца, сверху плотно укладываем огурцы. Банки с огурцами заливаем кипятком и оставляем их на 10 минут, прикрыв крышками.

Через 10 минут остывшую воду сливаем в кастрюлю, куда добавляем соль, сахар, и ждём закипания.

Теперь в банку засыпаем молотый перец по вкусу. Маринад после закипания снимаем с плиты и вливаем в него рассчитанное количество уксусной эссенции, после чего сразу разливаем маринад по банкам.

Банки закатываем крышками, переворачиваем вверх дном и укрываем огурцы теплым покрывалом до полного остывания.

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НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
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