В августе откроется новое поликлиническое отделение в микрорайоне Белокаменном Бердска
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В августе откроется новое поликлиническое отделение в микрорайоне Белокаменном Бердска

6:16:098/2/2021Фото: Законодательного собрания НСО
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Александр Аксененко в ходе рабочего визита, рассказал о деталях проекта, который реализуется по наказам бердчан.

Александр Аксененко
Александр Аксененко, депутат Законодательного собрания Новосибирской области

По словам депутата Законодательного собрания Новосибирской области, горожане просили приблизить к ним амбулаторную медицинскую помощь. Филиал поликлиники №2 откроют на ул. Гранитной, 7/2 в уже построенном здании. Как подчеркнул парламентарий, помещения для врачей уже зарезервированы. Они расположены на втором этаже нового торгового центра.

- К нам обращались жители города, высказывая пожелания, чтобы в микрорайоне было свое поликлиническое отделение. Конечно, мы пошли навстречу. И общественники, и депутаты, и администрация нашли точки соприкосновения. Думаю, что к концу года поликлиническое отделение заработает в полную силу. В одном из зданий Белокаменного района уже зарезервированы 600 квадратных метров под эти цели. Даже разработан проект планировки. Министерство здравоохранения одобрило его. Там будут располагаться 14 кабинетов, запланировано хозпомещение. На 10 тысяч населения здесь будет четыре участковых терапевта, один кабинет участкового педиатра. Думаю, что могу смело говорить о том, что в ближайшее время здесь начнутся работы и эта насущная проблема будет решена, - констатировал зампредседателя комиссии Заксобрания по наказам Александр Аксененко.

Кроме того, он обратил внимание главного врача Бердской ЦГБ на решение кадрового вопроса — думать об этом необходимо уже сейчас. Следует эффективно взаимодействовать с депутатами и профильными министерствами регионального правительства, чтобы решать многие задачи.

- Но не менее важно даже не вторым, а параллельным этапом озаботиться тем, чтобы кабинеты не пустовали, а в них активно и надлежащим образом вели прием жителей, - подчеркнул Аксененко.

Ул. Гранитная, 7/2

Предварительный макет поликлинического отделения на улице Гранитной согласован с главврачом горбольницы Аллой Дробинской и предварительно одобрен министром здравоохранения Новосибирской области Константином Хальзовым. В ближайшее время региональным минздравом будет принято решение о формате эксплуатации помещения амбулатории, после чего здесь начнутся ремонтные работы. Предполагается, что помимо приема врачей и забора анализов, в поликлиническом отделении будет дневной стационар. Это позволит значительно разграничить потоки пациентов городской больницы, сократит очереди. ⠀

Белокаменный расстраивается, и вместе с соседним микрорайоном Космическим насчитывает порядка 15 тыс. жителей. А определенная транспортная удаленность Белокаменного диктует необходимость обустройства здесь поликлинического отделения. Как заявил председатель горсовета Бердска Владимир Голубев, проблему оперативно удалось решить совместно с коллегами из регионального парламента.

Помещение для поликлинического отделения на улице Гранитной

Во время рабочей поездки в Бердск Александр Аксененко также проконтролировал, как идут работы по реконструкции значимого для всего Бердска объекта – стадиона «Авангард». Сейчас завершается первый этап, происходит восстановление поля. По словам депутата, важно чтобы начатая работа была доведена до конца, а для этого врамках утверждения бюджета на будущий год необходимо добиваться дальнейшего финансирования проекта, исключая его заморозку.

Подготовлено на основе материала пресс-службы Законодательного собрания НСО

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белокаменныйполиклиника в БердскеАксененко
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