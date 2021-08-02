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Россия простит Турцию помочь найти пропавшего без вести россиянина

7:04:018/2/2021Фото: © EPA/MURAT KEMANECI/ANADOLU AGENCY,
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Пять дней назад пропал 20-летний турист, который планировал посетить Принцевы острова.

В Стамбуле пропал россиянин

В Турции пять дней назад перестал появляться россиянин, который проживал в отеле Стамбула. В номере, где он жил, находятся все его вещи — документы и ноутбук в том числе.

О пропаже туриста стало известно из турецких СМИ. Дипломаты из России обратились к властям Турции с просьбой помочь в поиске 20-летнего россиянина, который пропал в Стамбуле.

- О данной ситуации нам известно, на прошлой неделе к нам обращались родители молодого человека, после чего соответствующие запросы были направлены в правоохранительные органы с просьбой помочь в розыске российского гражданина. Сейчас находимся в контакте с родителями, предоставляем им актуальную информацию. Также находимся по этому вопросу в контакте с правоохранительными органами, которые занимаются его розыском, - сказал представитель Генконсульства для ТАСС.

СМИ в Турции рассказали, что 27 июля в Стамбуле пропал молодой человек из России. В день, когда он исчез, у отдыхающего была запланирована поездка на Принцевы острова.

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