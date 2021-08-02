Перечисления в фонды пенсионеров госсектора прекратили: ЧС с госдолгом в США

В США подошел к завершению период соглашения о приостановке государственного долга. Его принятие в августе 2019 года увеличило размер госдолга с 22 до 28,5 триллионов долларов. В случае, если в Конгрессе не примут новое решение о приостановке действия лимита или о его увеличении, то Минфину придется принимать чрезвычайные меры.
В октябре или ноябре после достижения предела Минфин США может оказаться неспособным исполнять обычные расходные обязательства или допустит дефолт по госбумагам. В отсутствии соглашения у ведомства будут в распоряжении только 450 миллиардов долларов, которые останутся на счетах. С 30 июля в стране приостановлен выпуск специальных бумаг и инвестиции в фонды для пенсионеров госсектора.
С данной проблемой в США начали сталкиваться с 1980-х годов, только за последнее десятилетие трижды подписывалось соглашение о приостановке действия лимита.
Ранее в июне в Минфине страны уже заявляли, что потолок долга должен быть повышен, чтобы избежать катастрофических последствий для экономики США.