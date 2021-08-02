Перечисления в фонды пенсионеров госсектора прекратили: ЧС с госдолгом в США

Как будут работать банки и почта в новогодние праздники 2021 в Москве Несмотря на то, что в стране объявлены новогодние каникулы до 10 числа, жизнь не останавливается и людям нужно решать текущие вопросы, например, связанные с финансами, относительно отправки посылок или получения пособий. Курьер Среда

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