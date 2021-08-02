Перечисления в фонды пенсионеров госсектора прекратили: ЧС с госдолгом в США
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Перечисления в фонды пенсионеров госсектора прекратили: ЧС с госдолгом в США

7:21:138/2/2021Фото: Pixabay
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Предельное значение государственной задолженности в Соединенных штатах достигло 28,5 триллиона долларов. На август 2019 года этот показатель находился на уровне 22 триллионов.

В США ждут повышения порога лимита госдолга

В США подошел к завершению период соглашения о приостановке государственного долга. Его принятие в августе 2019 года увеличило размер госдолга с 22 до 28,5 триллионов долларов. В случае, если в Конгрессе не примут новое решение о приостановке действия лимита или о его увеличении, то Минфину придется принимать чрезвычайные меры.

В октябре или ноябре после достижения предела Минфин США может оказаться неспособным исполнять обычные расходные обязательства или допустит дефолт по госбумагам. В отсутствии соглашения у ведомства будут в распоряжении только 450 миллиардов долларов, которые останутся на счетах. С 30 июля в стране приостановлен выпуск специальных бумаг и инвестиции в фонды для пенсионеров госсектора.

С данной проблемой в США начали сталкиваться с 1980-х годов, только за последнее десятилетие трижды подписывалось соглашение о приостановке действия лимита.

Ранее в июне в Минфине страны уже заявляли, что потолок долга должен быть повышен, чтобы избежать катастрофических последствий для экономики США.

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