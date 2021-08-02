Напавшего с ножом на пенсионера в автобусе арестовал суд Новосибирска. Смотрите видео
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Напавшего с ножом на пенсионера в автобусе арестовал суд Новосибирска. Смотрите видео

7:51:148/2/2021Фото: Wikimedia Commons
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31 июля в автобусе пожилой мужчина получил удар ножом и был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело. Следующие два месяца подозреваемый проведет в СИЗО.

За нападение в автобусе ближайшие два месяца 39-летний мужчина проведет в СИЗО

Суд Новосибирска 2 августа арестовал на два месяца напавшего с ножом на пассажира автобуса. В больницу прямо из автобуса попал местный житель, который ехал по №95 маршруту.

На 71-летнего пассажира напал с ножом 39-летний житель Заельцовского района. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", злоумышленника задержали по горячим следам бойцы Росгвардии.

Им оказался Николай Черников, он проведет ближайшие два месяца в СИЗО. Так решил суд, который избирал меру пресечения.

На заседании суда подозреваемый заявил, что пенсионер пытался забрать у него сумку, хотя на камерах видеонаблюдения зафиксировано, что Черников зашел в автобус без вещей, а в руках был нож.

На кадрах видно, как молодой человек сидит в кресле, мимо него проходят девушка с маленьким ребенком. Затем пассажир встает, покачиваясь, держится за поручни, в одной руке у него был телефон. Вдруг он достал нож и неожиданно ударил ножом пенсионера, сидевшего к нему спиной.

"По предварительной информации, напавший на пенсионера мужчина был в наркотическом опьянении", — сообщают СМИ.

Инцидент произошел вечером 31 июля на остановке "Доватора" в Дзержинском районе в автобус №95. По факту инцидента полиция возбудила уголовное дело.

-Фигурант был доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Полицейскими установлено, что ранее подозреваемый был судим за разбой и незаконное хранение и сбыт наркотических средств. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», - уточнили в полицейском ведомстве.

Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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