Напавшего с ножом на пенсионера в автобусе арестовал суд Новосибирска. Смотрите видео

Сильные обряды на богатство и удачу в Ильин день 2 августа 2020 года Обратившись к помощи святого 2 августа, можно получить исполнение желаний. Также в этот день можно провести обряды, которые помогут привлечь удачу и поправить свое материальное положение. Курьер Среда