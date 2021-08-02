Список из 20 бесплатных препаратов для сердечников на два года утвердил Мишустин
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Список из 20 бесплатных препаратов для сердечников на два года утвердил Мишустин

8:36:088/2/2021Фото: Pixabay
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В России продлен срок, на протяжении которого пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями смогут получать лекарства, список которых расширен.

Перечень льготных лекарств станет больше

В правительстве РФ приняли решение поддержать россиян с заболеваниями сердечно-сосудистой системой. Для них будут предоставляться бесплатные лекарства для лечения после диспансеризации.

Михаил Мишустин, возглавляющий правительство РФ, 2 августа подписал постановление, по которому люди, страдающие от острых сердечно-сосудистых заболеваний, смогут получать бесплатные лекарства в течение двух лет после постановки на диспансерное наблюдение. Это позволит лучше бороться с данными заболеваниями и их опасными для здоровья последствиями, что особенно важно в период распространения COVID-19.

-Действие постановления распространяется на тех, кто встал на диспансерное наблюдение с 1 января 2021 года. В перечень препаратов, полагающихся сердечникам, входит более 20 наименований, необходимых для полноценной лекарственной терапии. Всего же на эту меру поддержки в бюджете заложено около 10 млрд рублей,  сообщили в правительстве РФ.

- Это имеет особое значение для людей, которые перенесли инфаркт или инсульт, а также для тех, у кого есть другие сердечно-сосудистые заболевания, – отметил Мишустин.

Ранее льготные медикаменты предоставлялись россиянам в течении одного года.

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