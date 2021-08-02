Список из 20 бесплатных препаратов для сердечников на два года утвердил Мишустин

В правительстве РФ приняли решение поддержать россиян с заболеваниями сердечно-сосудистой системой. Для них будут предоставляться бесплатные лекарства для лечения после диспансеризации.
Михаил Мишустин, возглавляющий правительство РФ, 2 августа подписал постановление, по которому люди, страдающие от острых сердечно-сосудистых заболеваний, смогут получать бесплатные лекарства в течение двух лет после постановки на диспансерное наблюдение. Это позволит лучше бороться с данными заболеваниями и их опасными для здоровья последствиями, что особенно важно в период распространения COVID-19.
-Действие постановления распространяется на тех, кто встал на диспансерное наблюдение с 1 января 2021 года. В перечень препаратов, полагающихся сердечникам, входит более 20 наименований, необходимых для полноценной лекарственной терапии. Всего же на эту меру поддержки в бюджете заложено около 10 млрд рублей, сообщили в правительстве РФ.
- Это имеет особое значение для людей, которые перенесли инфаркт или инсульт, а также для тех, у кого есть другие сердечно-сосудистые заболевания, – отметил Мишустин.
Ранее льготные медикаменты предоставлялись россиянам в течении одного года.