Пятерых независимых кандидатов в горсовет Бердска сняли с выборов за протестные акции по письмам Минюста
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Пятерых независимых кандидатов в горсовет Бердска сняли с выборов за протестные акции по письмам Минюста

8:26:498/2/2021
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Ольге Нечаевой отказали в регистрации, потому что она «оказывала юридическую помощь задержанным за организацию и участие в несогласованных публичных мероприятиях в январе 2021 года.

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Сюжет: Выборы в Бердске-2021
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Полный список кандидатов по округам на выборы в горсовет Бердска 19 сентября 2021Избирком отказал выдвиженцу от независимой коалиции в регистрации на выборах в горсовет Бердска из-за экстремизмаЕщё 48 новости

Как стало известно 2 августа, еще четверых независимых кандидатов от коалиции "Новосибирск-2020" в горсовет Бердска сняли с выборов. Основанием для отказа в регистрации стали писем Минюста  о якобы причастности к организациям, считающимися экстремистскими. Информация поступила в бердскую избирательную комиссию из областного избиркома.

Сами вычеркнутые из списков кандидаты считают произошедшее нарушением закона о выборах и Конституции РФ. Они намерены обжаловать решения ТИК Бердска.

Ольге Нечаевой отказали в регистрации, потому что она «оказывала юридическую помощь задержанным за организацию и участие в несогласованных публичных мероприятиях в январе 2021 года, в том числе инициированных штабом Навального" (признан иноагентом). Илья Пуховский, как считает Минюст на соновании данных из главка МВД по Новосибирской области, «принимал участие в акциях протестного характера». Сергея Косова сняли с выборов на основании бумаги, врученной ему полицейскими перед митингом в поддержку Навального 22 января.

«Косову выносилось предостережение о недопустимости экстремистской деятельности, как одному из организаторов несогласованного публичного мероприятия», — сказано в письме Минюста. При этом Косов не был организатором акции, а подобные «предостережения» полиция и прокуратура разносили абсолютно разным людям, не поясняя, на каком основании они их вручают, уточняет Тайга.инфо.

Четвертым снятым кандидатом стал Вячеслав Якименко. Ему вменили привлечение к административной ответственности после акции в поддержку Навального. Студента лишили права баллотироваться на основании участия в публичном мероприятии.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в воскресенье отказ в регистрации получил независимый кандидат Кирилл Левченко - по "экстремистским мотивам". Одновременно с ним еще 4 самовыдвиженца сняты с выборов по причине того, что вовремя не сдали все документы. Таким образом, на 8 кандидатов в бердском списке стало меньше (всего там 221 фамилия).

Выборы горсовета Бердска пройдут с 17 до 19 сентября 2021 года по 27 одномандатным округам.

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Аноним, 2 августа 2021 1:40:56
чо, демакратия как есть...
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