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Умер известный актер Анатолий Рудаков от коронавируса

8:45:578/2/2021Фото: Кадр из фильма
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Заслуженный артист России скончался на 72-м году жизни. Он снялся в таких фильмах, как "Мастер и Маргарита", "Сержант милиции", "Шерлок Холмс", "Агент национальной безопасности" и многих других.

Умер заслуженный артист России Анатолий Рудаков
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На 72-м году жизни умер советский и российский актер Анатолий Рудаков, сообщил портал "Кино-Театр.ру". Причиной смерти стал коронавирус.

Как сообщила бывшая сотрудница кинокомпании "Ленфильм" Ирина Тарасова на своей страничке в Instagram, артист скончался 1 августа.

"Боже мой, неделю назад делала поздравительный пост... Поздравляла Толика с днем рождения! А он уже лежал с ковидом... Не справился", - написала Тарасова.

По ее словам, его госпитализировали с COVID-19, а причиной смерти стали осложнения от инфекции.

Рудаков родился 24 июля 1950 года в Белоруссии. В 1975-м окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Работал на киностудии "Ленфильм". Он начал сниматься еще в студенческие годы. Известен по фильмам "Трое в лодке, не считая собаки", "В поисках капитана Гранта", "Елки 1914", сериалам "Улицы разбитых фонарей" и "Мастер и Маргарита", "Сержант милиции", "Шерлок Холмс", "Агент национальной безопасности" и многих других.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" называл имена известных людей, которые ушли из жизни в третью волну коронавируса.

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