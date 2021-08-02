Умер известный актер Анатолий Рудаков от коронавируса

На 72-м году жизни умер советский и российский актер Анатолий Рудаков, сообщил портал "Кино-Театр.ру". Причиной смерти стал коронавирус.
Как сообщила бывшая сотрудница кинокомпании "Ленфильм" Ирина Тарасова на своей страничке в Instagram, артист скончался 1 августа.
"Боже мой, неделю назад делала поздравительный пост... Поздравляла Толика с днем рождения! А он уже лежал с ковидом... Не справился", - написала Тарасова.
По ее словам, его госпитализировали с COVID-19, а причиной смерти стали осложнения от инфекции.
Рудаков родился 24 июля 1950 года в Белоруссии. В 1975-м окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Работал на киностудии "Ленфильм". Он начал сниматься еще в студенческие годы. Известен по фильмам "Трое в лодке, не считая собаки", "В поисках капитана Гранта", "Елки 1914", сериалам "Улицы разбитых фонарей" и "Мастер и Маргарита", "Сержант милиции", "Шерлок Холмс", "Агент национальной безопасности" и многих других.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" называл имена известных людей, которые ушли из жизни в третью волну коронавируса.