Путин исключил из состава Совбеза бывшего полпреда по Сибири
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Путин исключил из состава Совбеза бывшего полпреда по Сибири

9:03:168/2/2021Фото: Кремлин.ру
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Сейчас Сергей Меняйло возглавляет Северную Осетию как временно исполняющий обязанности главы республики.

Сергей Меняйло
Сергей Меняйло с апреля 2021 года врио главы Северной Осетии

Президент России Владимир Путин исключил временно исполняющего обязанности главы Северной Осетии Сергея Меняйло из состава Совета безопасности России.

Соответствующий указ главы государства, подписанный 2 августа, опубликован на официальном портале правовой информации.

«Внести в состав Совета безопасности Российской Федерации... изменение, исключив из него Меняйло С.И.», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Сергей Меняйло занимает пост врио главы Северной Осетии с апреля 2021 года. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" до этого он много лет был полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе. Его резиденция находилась в Новосибирске.

В состав Совбеза входят все главы российских регионов.

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02.08
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