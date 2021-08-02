Путин исключил из состава Совбеза бывшего полпреда по Сибири

Президент России Владимир Путин исключил временно исполняющего обязанности главы Северной Осетии Сергея Меняйло из состава Совета безопасности России.
Соответствующий указ главы государства, подписанный 2 августа, опубликован на официальном портале правовой информации.
«Внести в состав Совета безопасности Российской Федерации... изменение, исключив из него Меняйло С.И.», — говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Сергей Меняйло занимает пост врио главы Северной Осетии с апреля 2021 года. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" до этого он много лет был полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе. Его резиденция находилась в Новосибирске.
В состав Совбеза входят все главы российских регионов.