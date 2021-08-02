Тайна смерти семьи после прививки от коронавируса раскрыта

Родители и бабушка краснодарской школьницы умерли якобы после первой прививки от коронавируса, писали СМИ. Источник в органах здравоохранения рассказал РИА Новости, что у них выявили ковид спустя 10-12 дней после укола. Инфекция развивалась на фоне других тяжелых болезней.
«Будучи в инкубационном периоде заболевания новой коронавирусной инфекцией, люди получили первый этап вакцинации 26 июня. У них были тяжелые соматические заболевания: сахарный диабет, находились на гемодиализе», — заявил собеседник агентства.
Он предположил, что люди умерли из-за перенесенного в поздней форме COVID-19, и прививка тут ни при чем.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 13-летняя девочка в Краснодаре осталась сиротой — ее родители и бабушка умерли якобы после вакцинации. Министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил Росздравнадзору разобраться в случившемся.
В Госдуме потребовали от СКР разобраться с врачами, которые настаивали на вакцинации. Членов семьи не брали на лечение и операции без прививки от ковида.