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Тайна смерти семьи после прививки от коронавируса раскрыта

9:39:498/2/2021
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Источник объяснил смерть привившейся от ковида членов одной семьи болезнью, а не вакцинацией. 13-летняя девочка осталась сиротой.

Росздравнадзор начал проверку по факту происшествия

Родители и бабушка краснодарской школьницы умерли якобы после первой прививки от коронавируса, писали СМИ. Источник в органах здравоохранения рассказал РИА Новости, что у них выявили ковид спустя 10-12 дней после укола. Инфекция развивалась на фоне других тяжелых болезней.

«Будучи в инкубационном периоде заболевания новой коронавирусной инфекцией, люди получили первый этап вакцинации 26 июня. У них были тяжелые соматические заболевания: сахарный диабет, находились на гемодиализе», — заявил собеседник агентства.

Он предположил, что люди умерли из-за перенесенного в поздней форме COVID-19, и прививка тут ни при чем.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 13-летняя девочка в Краснодаре осталась сиротой — ее родители и бабушка умерли якобы после вакцинации. Министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил Росздравнадзору разобраться в случившемся.

В Госдуме потребовали от СКР разобраться с врачами, которые настаивали на вакцинации. Членов семьи не брали на лечение и операции без прививки от ковида.

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