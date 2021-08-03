В Бердске начали строить памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС
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В Бердске начали строить памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС

1:49:008/3/2021,София МальцеваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Территория установки памятника - прямо напротив ДК "Родина", рядом с торговым центром "Луна" по улице Лунной.

Памятный камень

Памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС из Бердска планируют закончить в начале осени 2021 года. Об это сообщил 3 августа "Курьер. Среда. Бердск" председатель городской общественной организации Союз «Чернобыль» Бердска Рахим Инамов, отметив, что вся подготовка уже произведена.

- Мы территорию уже огородили. Выкопали котлован, убрали ненужный грунт и провели туда электричество. Сейчас готовятся залить бетон для колокола и все остальное пойдет дальше. Мы приступили к работе, так что памятник строится.

Территория установки памятника - прямо напротив ДК "Родина", рядом с торговым центром "Луна" по улице Лунной.

Напоминаем,  "Курьер. Среда. Бердск" сообщали, что на строительство памятника бердчанам - ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС 2 620 500 млн рублей было выделено ДК «Родина». Постановление о выделении денег на сооружение памятника чернобыльцам подписал Евгений Шестернин 24 февраля. Согласно постановлению, средства на новый памятник предоставляет региональный бюджет в рамках госпрограммы «Управление государственными финансами в Новосибирской области».

Ликвидаторами последствий взрыва реактора атомной станции стали и жители Бердска. Поэтому в городе создана общественная организация «Союз Чернобыль», объединяющая людей, которые с риском для здоровья и жизни, спасали мир от радиации.

В 2016 году в Микрорайоне Бердска установили памятный камень, как дань уважения подвигу ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Тогда же начали сбор средств на сооружение памятника — в сквере напротив ДК «Родина». Как следует из материалов тендера, композиция будет включать скульптуру женщины с ребенком и металлическую модель атома.

Памятный камень чернобыльцам

Сейчас в Бердске осталось 57 ликвидаторов из 350. За три года число чернобыльцев-бердчан сократилось вдвое.


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