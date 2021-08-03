Симптомы цереброваскулярных заболеваний: симптомы заболеваний головного мозга
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Симптомы цереброваскулярных заболеваний: симптомы заболеваний головного мозга

5:00:388/3/2021Фото: pixabay.com
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Включенные типы заболеваний включают инсульт, преходящую ишемическую атаку (ТИА), аневризму и пороки развития сосудов.

мозг
Цереброваскулярные заболевания могут развиваться по многим причинам и часто приводят к необратимым повреждениям головного мозга

Цереброваскулярное заболевание включает ряд заболеваний, которые влияют на кровеносные сосуды головного мозга и мозговое кровообращение, но подвергаетесь ли вы риску? Это наиболее частые признаки и симптомы цереброваскулярных заболеваний.

Цереброваскулярные заболевания могут развиваться по многим причинам и часто приводят к необратимым повреждениям головного мозга. Этот общий термин относится ко многим состояниям, связанным с кровотоком в головном мозге. Express.co.uk составил руководство, в котором объясняются основные симптомы и факторы риска цереброваскулярных заболеваний.

Цереброваскулярное заболевание включает в себя ряд состояний, которые влияют на кровоток в головном мозге.

Изменение кровотока иногда может временно или постоянно нарушать функции мозга.

Внезапное событие известно как нарушение мозгового кровообращения (ЦВА).

Состояния, заболевания и расстройства, охватываемые этим термином, влияют на кровеносные сосуды и кровоснабжение мозга.

Если закупорка, уродство или кровотечение не позволяют клеткам мозга получать достаточно кислорода, может развиться повреждение мозга.

Цереброваскулярное заболевание может развиваться по разным причинам, включая атеросклероз, тромбоз, эмболический сгусток артериальной крови или тромбоз вен головного мозга.

Включенные типы заболеваний включают инсульт, преходящую ишемическую атаку (ТИА), аневризму и пороки развития сосудов.

Цереброваскулярные заболевания - одна из самых частых причин смерти в Великобритании.

Инсульт - самый распространенный вид цереброваскулярных заболеваний.

Отличительным признаком инсульта является постоянная потеря чувствительности или двигательной функции.

Преходящая ишемическая атака похожа на инсульт, но симптомы исчезают в течение 24 часов.

Аневризмы вызваны ослаблением стенки артерии, приводящим к выпуклости кровеносного сосуда.

Сосудистые мальформации - это еще один тип цереброваскулярных заболеваний, которые относятся к аномалиям, присутствующим в артериях или венах.

Другой тип - сосудистая деменция, которая представляет собой когнитивное нарушение, которое обычно носит постоянный характер.

Симптомы цереброваскулярных заболеваний включают:

Сильная и внезапная головная боль
Паралич одной стороны тела или гемиплегия
Слабость с одной стороны, также известная как гемипарез.
Путаница
Затруднения в общении, в том числе невнятная речь
Потеря зрения с одной стороны
Потеря баланса
Потеря сознания.

Какие факторы повышают риск цереброваскулярных заболеваний?

Одним из факторов, повышающих риск цереброваскулярных заболеваний, является гипертония.

Когда ваше артериальное давление составляет 130/80 мг ртутного столба или выше, вы подвержены риску цереброваскулярного заболевания.

Курение и ожирение - другие категории высокого риска для этих состояний.

Плохое питание и отсутствие физических упражнений также являются факторами высокого риска.

Больные диабетом также подвержены высокому риску цереброваскулярных заболеваний.

Если у вас уровень холестерина в крови 240 миллиграммов на децилитр (мг / дл) или выше.

Люди с врожденной аномалией или перенесшие травму головы также могут подвергаться более высокому риску церебральной аневризмы.

Беременность также может увеличить вероятность тромбоза церебральных вен.

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