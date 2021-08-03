С днем Марии Магдалины душевные слова и открытки для близких и друзей на 4 августа

Эта женщина была исцелена Иисусом и проповедовала Божие Слово до самой смерти. Также она помогала в написании Евангелие Иоанну Богослову. Также Мария Магдалина была первой, к кому явился Христос после воскрешения. Она была самой известной ученицей Иисуса. В этот день все православные обращаются к Марии Магдалине, молятся, поздравляют близких с этим замечательным праздником. Вы также можете порадовать близких, вручив им поздравления в этот день. Помолитесь за своих родных Марии Магдалине. Молитва непременно будет услышана в этот день. Поздравьте всех с этим праздником и пожелайте всего самого доброго, важного, светлого. Не переставайте молиться за своих ближних. Просите для них здоровья, мира и счастья. Дата, когда отмечается День памяти мироносицы Марии Магдалины - 4 августа
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Воздадим дань памяти святой равноапостольной Марии,
Что верою и преданностью Иисусу Христу весь мир покорила!
Одна и первая увидела Воскресение Бога нашего Христа,
Когда миром пришла Его намастить, поцеловать закрытые уста!
Если тебе в жизни пришла пора испытаний в вере,
Никогда не стесняйся, проси Ее помочь на пределе!
Никогда не оставит Она просьбу без ответа,
И посмотришь, после этого к тебе придет с небесным приветом!
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С Днем мироносицы Марии Магдалины поздравляем всех,
И православных, и просто людей под ее защитой ждет успех!
Преклони колени, в церкви Марии из Магдалы помолись,
Но к людям всем ты сам с любовью своего сердца отнесись!
Открой всю душу честным, милосердным помыслам, делам,
Спасибо станет раздаваться от людей и тут, и там!
Всегда, вдруг ослабеешь духом к Равноапостольной Марии обратись,
И с любящим сердцем ко всем на Земле отнесись!
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Мир всегда славить и помнить будет Марию Магдалену,
Что первая поверила в воскресшего Христа преклонила колено!
Вспомним сегодня Ее благочестивые поступки и дела,
И вознесем мы искренне молитву ей, во всем хвала!
Всегда, во всех делах, мы будем придерживаться любви,
И ее луч божественного света конечно же на нас озари!
Мария из Магдалы станет во всем для нас примером,
И поздравления с днем ее мы отправим первыми!
Источник: pozdravik.ru