Почему соцзащита Бердска не помогает голодающей 82-летней старушке с тараканами над головой, стало известно

Стало известно по какой причине социальная защита Бердска не может оказать помощь Ольге Кузьминых.
Напомним, что 82-летняя Ольга Ивановна страдает и голодает одна в квартире на ул. Вокзальная, 20. Два года назад у пенсионерки случилась деменция. Пожилая женщина теряется в пространстве и забывает, что значит убираться квартире. На потолке и стенах виднеются тараканы и пауки, облюбовавшие место жительства Кузьминых. Как говорят соседи, Ольгу Ивановну долгое время не посещает дочь. Жители дома лишь изредка видят прошмыгнувшего в квартиру зятя. При попытке разговора с ним, утвердительного ответа они не получают. Куда девается пенсия женщины и почему она живет в жутких условиях - до сих пор остается загадкой.
Как разъяснила "Курьер. Среда. Бердск" начальник комплексного центра социального обслуживания населения Бердска Анна Владимирова, на сегодняшний день соцзащита не имеет права проводить "интервенцию" в домах. По словам руководителя центра, 82-летняя Ольга Ивановна не лишена дееспособности, но деменция у нее имеется.
- Мы не можем заходить и что хотеть, то и делать. У Ольги Ивановны есть дочь, есть зять. Дочь с ней не общается. Она и с папой своим не общалась тоже. Документов у бабушки на руках нет. Каким бы образом мы бы взяли ее на обслуживание? Квартира в которой живет бабушка принадлежит зятю. Зять сказал: "Мы обслуживаем ее сами". Мы не можем взять ее "за ручки" и увезти в пансионат. На каком основании? От пансионата, кстати, она отказалась. Женщина не подлежит обслуживанию по той причине, что она все делает сама. Она не лишена способности частично ухаживать за собой. Она ходит в магазины, все может делать сама, не прикована ни к кровати, ни к столу и т.д. Да, она подлежит контролю. Контроль должны выполнять родственники. Они отказались от наших услуг, - рассказала Анна Павловна 2 августа.
Отметим, что многие жители Бердска после публикации с историей Ольги Ивановны в СМИ выразили сочувствие.
Мнения людей
- Насчет уборки я бы, конечно, упрекнула родню, что не помогают ей убраться, мусор вынести. Лично я выносила мусор всегда. Это не дело антисанитарию разводить. Ну, а в остальном бабушке этой ничем не поможешь. Лучше было бы в пансионат отправить. Но она же не хочет! Ее право! - выразила свое мнение бердчанка.
- Старость вообще - страшная штука, а уж, когда покидает разум, то ужасная беда,- отметил некто под именем "Эх".
- Она больной человек её нужно лечить, а не спрашивать. Она далека от реальности,- высказались анонимно.
В настоящее время соседи продолжают помогать Ольге Ивановне не умереть с голоду. Сколько еще продлятся муки пожилой женщины - неизвестно. Пенсионерка продолжает существовать в квартире оформленной на зятя. Остается только надеяться, что родственники образумятся, истребят тараканов из квартиры и помогут Ольге Ивановне, сделавшей столько добра в молодости, но потерявшей разум в старости. К слову, соседи с коллективной жалобой о запущенной квартире могут обратиться в управляющую компанию дома, а также в полицию, способную навести порядок и приструнить нарушителей.