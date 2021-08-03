Почему соцзащита Бердска не помогает голодающей 82-летней старушке с тараканами над головой, стало известно
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Почему соцзащита Бердска не помогает голодающей 82-летней старушке с тараканами над головой, стало известно

9:48:278/3/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Пенсионерка два года страдает деменцией. Самый близкий человек - дочь - отвернулась от нее. Соседи в шоке от такого отношения к пожилой женщине. Они предполагают, что родственники изымают пенсию у бердчанки.

В душе Ольги Ивановны не угасает надежда, что к ней вновь явиться дочь

Стало известно по какой причине социальная защита Бердска не может оказать помощь Ольге Кузьминых.

Напомним, что 82-летняя Ольга Ивановна страдает и голодает одна в квартире на ул. Вокзальная, 20. Два года назад у пенсионерки случилась деменция. Пожилая женщина теряется в пространстве и забывает, что значит убираться квартире. На потолке и стенах виднеются тараканы и пауки, облюбовавшие место жительства Кузьминых. Как говорят соседи, Ольгу Ивановну долгое время не посещает дочь. Жители дома лишь изредка видят прошмыгнувшего в квартиру зятя. При попытке разговора с ним, утвердительного ответа они не получают. Куда девается пенсия женщины и почему она живет в жутких условиях - до сих пор остается загадкой.

Как разъяснила "Курьер. Среда. Бердск" начальник комплексного центра социального обслуживания населения Бердска Анна Владимирова, на сегодняшний день соцзащита не имеет права проводить "интервенцию" в домах. По словам руководителя центра, 82-летняя Ольга Ивановна не лишена дееспособности, но деменция у нее имеется.

- Мы не можем заходить и что хотеть, то и делать. У Ольги Ивановны есть дочь, есть зять. Дочь с ней не общается. Она и с папой своим не общалась тоже. Документов у бабушки на руках нет. Каким бы образом мы бы взяли ее на обслуживание? Квартира в которой живет бабушка принадлежит зятю. Зять сказал: "Мы обслуживаем ее сами". Мы не можем взять ее "за ручки" и увезти в пансионат. На каком основании? От пансионата, кстати, она отказалась. Женщина не подлежит обслуживанию по той причине, что она все делает сама. Она не лишена способности частично ухаживать за собой. Она ходит в магазины, все может делать сама, не прикована ни к кровати, ни к столу и т.д. Да, она подлежит контролю. Контроль должны выполнять родственники. Они отказались от наших услуг, - рассказала Анна Павловна 2 августа.

Отметим, что многие жители Бердска после публикации с историей Ольги Ивановны в СМИ выразили сочувствие.

Мнения людей

- Насчет уборки я бы, конечно, упрекнула родню, что не помогают ей убраться, мусор вынести. Лично я выносила мусор всегда. Это не дело антисанитарию разводить. Ну, а в остальном бабушке этой ничем не поможешь. Лучше было бы в пансионат отправить. Но она же не хочет! Ее право! - выразила свое мнение бердчанка.

- Старость вообще - страшная штука, а уж, когда покидает разум, то ужасная беда,- отметил некто под именем "Эх".

- Она больной человек её нужно лечить, а не спрашивать. Она далека от реальности,- высказались анонимно.

В настоящее время соседи продолжают помогать Ольге Ивановне не умереть с голоду. Сколько еще продлятся муки пожилой женщины - неизвестно. Пенсионерка продолжает  существовать в квартире оформленной на зятя. Остается только надеяться, что родственники образумятся, истребят тараканов из квартиры и помогут Ольге Ивановне, сделавшей столько добра в молодости, но потерявшей разум в старости. К слову, соседи с коллективной жалобой о запущенной квартире могут обратиться в управляющую компанию дома, а также в полицию, способную навести порядок и приструнить нарушителей.

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