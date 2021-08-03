Новое исследование посрамило антиваксеров в мире

Антиваксеры - те, кто считает вакцину Covid небезопасной, обманом или нарушением их прав человека - указали на редкие побочные эффекты вакцин, способствующие их делу. Теперь новое исследование окончательно доказало их неправоту.
Движение против вакцин приобрело новое значение в эпоху коронавируса, когда то, что когда-то считалось небольшой группой теоретиков заговора, превратилось в группу миллионов. Президент США Джо Байден назвал нынешнюю ситуацию «пандемией непривитых» только на этой неделе, пишет express.co.uk.
Участники антивирусного лагеря использовали социальные сети для распространения дезинформации о вакцинах против Covid.
Одним из наиболее частых призывов избегать вакцины был риск развития тромбов - возможный, но чрезвычайно редкий побочный эффект вакцины AstraZeneca, который вызвал определенную озабоченность в медицинских кругах на ранних этапах внедрения.
В то время как ученые и медицинские работники поспешили убедиться, что общественность знает, что риск развития одного из этих редких сгустков - известного как тромбоз с тромбоцитопенией (ТТС) - был незначительным, антиваксерное движение ухватилось за информацию.
Новое исследование все прояснило и доказало одну важную вещь: у вас больше шансов получить TTS от самого Covid, а не от вакцины, которая могла бы предотвратить заражение вирусом.
Предпечатное исследование было опубликовано в The Lancet на этой неделе и охватило более миллиона человек.
Исследование показало «аналогичные профили безопасности» для вакцин AstraZeneca и Pfizer / BioNTech.
Важно отметить, что частота редких сгустков крови была намного выше среди людей с COVID-19, чем у тех, кто получил любую вакцину.
С марта вакцина AstraZeneca против вирусного вектора вызывала опасения по поводу редких случаев образования тромбов, и вместо этого в Великобритании более молодым людям предлагали уколы Pfizer или Moderna.
Однако главный вывод авторов исследования заключается в том, что частота тромбозов намного выше у людей, инфицированных Covid, чем у тех, кто получил уколы AstraZeneca или Pfizer / BioNTech.
Исследование, финансируемое Европейским агентством по лекарственным средствам, охватило данные примерно шести миллионов человек в Каталонии, Испания.
Около 1,3 миллиона из них были вакцинированы в период с декабря 2020 года по май 2021 года: 945 941 человек вакцинировал Pfizer (778 534 человека - 2 дозы) и 426 272 человека - AstraZeneca.
Еще 222710 человек, инфицированных COVID-19, также были включены в исследование.
Авторы исследования написали: «В этом исследовании было обнаружено, что вакцины BNT162b2
«Были идентифицированы сигналы безопасности как для венозных тромбоэмболических событий, так и для тромбоцитопении после вакцинации BNT162b2, с их величиной, аналогичной этим же событиям среди людей, вакцинированных ChAdOx1.
«Эти сигналы безопасности следует интерпретировать с осторожностью, и для подтверждения причинно-следственной связи требуется дальнейшее расследование.
«Независимо от используемой вакцины рост числа тромбозов среди людей с COVID-19 намного выше, чем среди вакцинированных».
Битва против антиваксеров идет полным ходом с первых дней пандемии.
В октябре 2020 года в отчете Центра противодействия цифровой ненависти (CCDH) критиковались компании социальных сетей за то, что они позволили движению против вакцинации остаться на своих платформах.
Авторы отчета отметили, что с 2019 года количество подписчиков на аккаунты в социальных сетях, которыми владеют так называемые антиваксеры, увеличилось как минимум на 7,8 миллиона человек.
Считается, что только на Facebook 31 миллион человек подписаны на группы ant-vax, а 17 миллионов человек подписаны на аналогичные аккаунты на YouTube.
CCDH подсчитал, что движение против вакцин может принести компаниям, работающим в социальных сетях, годовой доход в размере 1 миллиарда долларов США.
В отчете говорится: «Решение продолжить размещение известного дезинформационного контента и действующих лиц оставило онлайн-антивирусов готовыми воспользоваться возможностью, представленной коронавирусом».