Как избавиться от тли: 3 способа избавиться от этих вредителей без пестицидов
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Как избавиться от тли: 3 способа избавиться от этих вредителей без пестицидов

3:30:588/3/2021Фото: pxhere.com
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Если тля нападает на ваши комнатные растения, вы можете просто смыть их сильной струей воды из шланга.

тля
Тля может стать катастрофой для вашего участка

Тля может нанести ущерб вашему саду. Лучшие способы избавиться от неприятных вредителей.

Тля может стать катастрофой для вашего участка с овощами. На первый взгляд безобидные маленькие насекомые будут высасывать сок из ваших драгоценных растений. Они могут вызвать множество проблем в вашем саду, но вы можете избавиться от них с помощью нескольких простых приемов, пишет express.co.uk.

Тля, которую иногда называют зеленой или мошкой, может поразить практически любое растение.

В Великобритании существует огромное количество видов тлей, которые могут испортить сады.

Только в Великобритании насчитывается более 500 различных видов.

В то время как некоторые питаются только одним или двумя разными видами растений, другие питаются огромным количеством растений.

Тля также различается по размеру и цвету, поэтому ее бывает сложно идентифицировать.

Они могут быть от одного до семи миллиметров в длину, и их окраска также варьируется.

Они не ограничиваются зеленым или черным, но могут быть желтыми, белыми, пятнистыми или даже розовыми.

Итак, как узнать, атакует ли ваш сад тля?

Они могут различаться по внешнему виду, но обычно это заметно при нападении тли.

Они оставляют растения со скрученными или деформированными листьями и могут вызвать задержку роста, поскольку высасывают влагу из ваших растений.

Обычно тлю можно заметить, поскольку она собирается колониями на бутонах, на концах побегов и под молодыми листьями.

Тля может оставлять после себя падь, на которой может появиться черная сажистая плесень.

Если муравьи начинают забираться на ваши растения, это явный признак того, что в них может присутствовать тля, поскольку муравьи тянутся к своей медвяной росе.

Старайтесь не избавляться от муравьев, поскольку они вряд ли причинят прямой вред вашим растениям.

Они могут даже помочь с вашей вспышкой тли, поскольку любят ими питаться.

Как избавиться от тли?

От тли бывает сложно избавиться, поскольку пестициды могут нанести больший вред вашим растениям, чем тля.

Если тля нападает на ваши комнатные растения, вы можете просто смыть их сильной струей воды из шланга.

Обязательно мойте под листьями растений, так как эти вредители имеют свойство цепляться в труднодоступных местах.

Убийство тли вручную - еще один способ борьбы с небольшими вспышками.

Вы можете избавиться от насекомых, раздавив их большим и указательным пальцами, стараясь при этом не повредить растение.

Если вспышка тли более серьезна, можно использовать слабый раствор жидкости для мытья посуды и воды.

Это убьет тлю при распылении непосредственно на растение, но следует отметить, что использование жидкости для мытья посуды таким образом может нанести вред другим естественным хищникам, которые полезны для здоровья вашего сада.

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