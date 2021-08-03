Туман окутает Бердск утром 3 августа, а днем разразится гроза
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Туман окутает Бердск утром 3 августа, а днем разразится гроза

6:35:268/3/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
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Ветер западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с

Температура воздуха ночью +12, +17°С, днём +23, +28°С
Температура воздуха ночью +12, +17°С, днём +23, +28°С

Метеорологическая обстановка на 3 августа в Бердске от МЧС.

Переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы. Ветер западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +12, +17°С, днём +23, +28°С.

Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях: 03-06.08 сохранится высокая (4 класса), местами чрезвычайная пожароопасность (5 класса).

Народный праздник Онуфрий Молчаливый отмечается 3 августа 2021 года

Традиции и обряды

В этот день на Руси почитание Онуфрия Молчальника проходило не совсем привычным для народа образом – люди не только работали, но и все действия выполняли молча. Ни единого лишнего слова не произносилось, а если уж и надобно было что-то сказать, старались обойтись одним-двумя словами, не более.

Традиционно на Онуфрия Молчаливого хозяева проверяли свои амбары, - не прохудилась ли где доска, цела ли кровля, все ли гвозди целы и не заржавели ли они, особенно там, где было отведено место для хранения зерна. Запускалась кошка, чтобы изловить мышей и крыс. И, напоследок, риги хорошо проветривали и просушивали, чтобы хлеб в закромах не испортился при хранении и сберегся до нового урожая.

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АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
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02.08
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