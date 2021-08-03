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Как фрукты и овощи спасают от деменции - новое важное открытие

4:00:238/3/2021Фото: pxhere.com
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Окислительный стресс - одна из основных причин возрастного снижения когнитивных функций и деменции.

ягода, фрукты
Употребление в пищу продуктов, богатых флавоноидами, может предотвратить ранние признаки когнитивных нарушений

Когнитивный спад может начаться после среднего возраста, но чаще всего это происходит в более старшем возрасте от 70 лет и старше. Исследования показали, что болезнь, страдающая деменцией, связана с более высокой смертностью. Однако новое исследование показало, что употребление в пищу продуктов, богатых флавоноидами, может предотвратить ранние признаки когнитивных нарушений.

Окислительный стресс - одна из основных причин возрастного снижения когнитивных функций и деменции. Ранние признаки дегенеративного заболевания включают проблемы с запоминанием, изучением нового, концентрацией внимания или принятием решений, влияющих на повседневную жизнь. Изменения в мозге могут начаться за десятилетия до того, как у человека начнутся признаки снижения когнитивных функций. Однако исследователи обнаружили, что употребление в пищу продуктов, богатых антиоксидантами, называемыми флавоноидами, может значительно снизить риск заболевания, пишет express.co.uk.

Флавоноиды - это группа метаболитов растений, которые, как считается, приносят пользу для здоровья за счет сигнальных путей клеток и антиоксидантного действия.

Помимо антиоксидантной активности, эти молекулы также обладают противовирусным, противораковым, противовоспалительным и противоаллергическим действием.

Практически все фрукты, овощи и зелень содержат определенное количество флавоноидов.

Вообще говоря, чем ярче пища, тем богаче она будет.

Доктор Уолтер Уиллетт из Гарвардского университета объяснил: «Появляется все больше свидетельств того, что флавоноиды являются мощными двигателями, когда дело доходит до предотвращения снижения ваших мыслительных способностей по мере взросления.

«Наши результаты впечатляют, потому что они показывают, что внесение простых изменений в свой рацион может помочь предотвратить снижение когнитивных функций».

Новое исследование, в котором на протяжении более 20 лет наблюдали почти 80000 людей среднего возраста, показало, что те, кто придерживался диеты, богатой флавоноидами, с меньшей вероятностью испытали ранние признаки снижения когнитивных функций.

Результаты показали, что у тех, кто ел больше всего флавоноидов, вероятность развития субъективных когнитивных способностей на 20 процентов ниже, чем у тех, кто ел меньше всего.

Исследователи использовали данные двух лонгитюдных исследований, в которых отслеживали образ жизни и здоровье мужчин и женщин на протяжении нескольких десятилетий.

Данные были доступны для 49 493 женщин, которые заполнили семь анкет о своем питании за период с 1984 по 2004 год, после чего были проведены исследования по снижению когнитивных способностей в 2012 и 2014 годах.

Данные исследования Health Professionals Follow-up предоставили информацию о 27 842 мужчинах, заполнивших диетические анкеты в период с 1986 по 2002 год.

Исследователи приняли во внимание потребление участниками других питательных веществ, таких как витамины и жирные кислоты омега-3, а также другие недиетические факторы, включая физическую активность, индекс массы тела, курение и потребление алкоголя.

Результаты показали, что флавоны, тип флавоноидов, содержащихся в желтых и оранжевых фруктах и ​​овощах, были связаны с 38-процентным снижением риска снижения когнитивных функций.

Исследователи также обнаружили, что антоцианы, цветные водорастворимые пигменты, содержащиеся в чернике, ежевике и вишне, снижают риск на 24%.

Доктор Уиллетт сказал: «Хотя вполне возможно, что здесь действуют и другие фитохимические вещества, красочная диета, богатая флавоноидами, особенно флавонами и антоцианами, - кажется хорошей ставкой для поддержания здоровья мозга в долгосрочной перспективе.

«И никогда не поздно начать, потому что мы видели эти защитные отношения независимо от того, употребляли ли люди флавоноиды в своем рационе 20 лет назад или начали включать их в последнее время».

Доктор Тиан-Шин Йе из Гарвардской школы общественного здравоохранения TH Chan в Бостоне сказал Medical News Today: «Наши результаты остались устойчивыми после того, как мы скорректировали все основные недиетические и диетические факторы риска для плохой когнитивной функции и были последовательными в течение длительный период наблюдения.

«Потребление продуктов, богатых флавоноидами, кажется лучшим выбором, отчасти потому, что компоненты, помимо флавоноидов, в этих продуктах могут иметь некоторые из преимуществ. У нас также есть обширные долгосрочные доказательства безопасности и дополнительных преимуществ этих продуктов».

Исследователи отметили, что, хотя продукты, богатые флавоноидами, могут предотвращать признаки снижения когнитивных функций, другие факторы образа жизни, такие как употребление алкоголя и курение, не менее важны для предотвращения дементирующих заболеваний.

Доктор Карен Харрисон Денинг, руководитель отдела исследований и публикаций Dementia UK, также отметила, что средиземноморская диета, которая включает небольшое количество мясных и молочных продуктов, помимо рыбы, листовой зелени, овощей, фруктов, орехов и оливкового масла, также является приемлемой и полезеной для здоровья мозга.

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