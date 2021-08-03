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Чудо-лекарство спасает жизни от коронавируса во всем мире

6:00:508/3/2021Фото: flickr.com
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Стероид дексаметазон все чаще прописывают пациентам с Covid на дому, чтобы они не нуждались в стационарном лечении.

дексаметазон
Стероиды в основном используются в больницах, что снижает потребность пациентов в аппаратах ИВЛ
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Врачи общей практики приветствовали чудодейственное лекарство, спасающее жизнь, которое используется для лечения Covid, пишет dailymail.co.uk.

Стероид дексаметазон все чаще прописывают пациентам с Covid на дому, чтобы они не нуждались в стационарном лечении.

Стероид, уменьшающий повреждение легких, в основном используется в больницах, что снижает потребность пациентов в аппаратах ИВЛ.

Исследование, проведенное NHS England ранее в этом году, показало, что стероид спас не менее 22 000 жизней в Великобритании и миллион во всем мире.

Это было расценено как доказательство того, что в сочетании с вакцинами улучшенное лечение означает, что оно больше не представляет такой угрозы.

Один терапевт, прописавший его для домашнего использования, сказал: «Это спасает жизни. Это работает - и имеет смысл дать его большему количеству людей, чтобы они не серьезно заболели».

Депутат от консерваторов Нил О'Брайен вчера вечером сказал об использовании дексаметазона для лечения Covid: «Это огромный триумф - одно из настоящих ярких моментов прошлого года».

Он добавил, что прорыв в лечении является «одним из величайших вкладов Великобритании в работу по борьбе с пандемией». Замечательно найти что-то дешевое и работающее».

Прорыв в лечении произошел после исследования, проведенного Оксфордским университетом с участием более 2000 пациентов NHS Covid, которым был назначен курс препарата в течение десяти дней.

Для пациентов, которые были достаточно больны, чтобы нуждаться в кислороде, риск смерти снизился на одну пятую, а для наиболее серьезно больных пациентов, получающих искусственную вентиляцию легких, риск смерти снизился более чем на треть.

Джеймс Картлидж, член парламента от тори от Южного Суффолка, также приветствовал «невероятное» развитие событий и сказал, что правительство должно продолжать оказывать ему «всяческую поддержку».

Он сказал: «В конечном итоге это самое главное. Я думаю, что это недооцененная часть нашего клинического прорыва».

Терапевтическая рабочая группа Министерства здравоохранения возглавила работу по лечению, и в апреле этого года была создана новая Целевая группа по противовирусным препаратам, которая сосредоточится на предоставлении новых пероральных противовирусных препаратов пациентам с Covid.

Использование дексаметазона для пациентов, которым требуется кислород, в настоящее время является стандартным лечением в больницах NHS.

Национальная служба здравоохранения Англии сообщила, что дексаметазон «обычно» не назначается пациентам с Covid дома в соответствии с действующими рекомендациями.

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