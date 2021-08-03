Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 3 августа 2021 в России и мире

• День арбуза (Watermelon Day)
• День поцелуев с зеркалом
• День памяти преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима затворника, Печерских
• День памяти святого пророка Иезекииля
• День памяти преподобного Симеона Палестинского, Христа ради юродивого, и спостника его Иоанна
• День осведомлённости о синдроме «гвоздики» (CLOVES Syndrome Awareness Day)
• День мытья полов (Clean Your Floors Day) - США
• Ночь вне дома (National Night Out) - США
• День «Возьмите немного орешков» (National Grab Some Nuts Day) - США
• День боевого искусства «Капоэйра» (Capoeira Day) - Бразилия
• Карнавальный вторник (Carnival Tuesday) - Антигуа и Барбуда, Британские Виргинские острова
• День независимости, День посадки деревьев - Нигер
• Праздник Колумба (Fiestas Colombinas) - Испания
• День Сан-Сальвадора (San Salvador Day) - Сальвадор
• День флага (Flag Day) - Венесуэла
• День штата Джорджия (National Georgia Day) - США
• День провинции Макира-Улава (Makira-Ulawa Province Day) - Соломоновы острова
• День Эстер (Esther Day) - США
• День вооружённых сил, День свободы (Freedom Day) - Экваториальная Гвинея
• День жертв колонизации (Anniversary of the Killing of Pidjiguiti) - Гвинея-Бисау
• Именины у Ивана, Анны, Фёдора, Онисима, Георгия, Онуфрия, Евгения, Романа, Петра, Семёна
• Онуфрий Молчаливый (Безмолвник)
Важные события
1492 началась первая экспедиция мореплавателя Христофора Колумба в Новый Свет
1812 соединение первой и второй русских армий под Смоленском.
1913 русская полиция запретила футбольный матч в Касимове (ныне Рязанская область), заявив, что данное скопление людей является незаконным собранием.
1916 на воду спущен ледокол «Святогор» (с 1927 года – «Красин»), один из первенцев ледокольного флота России.
1921 петроградскими чекистами арестован русский поэт Николай Гумилёв.
1929 от перрона московского Ярославского вокзала до Мытищ отправился первый электропоезд из трёх вагонов.
1929 в Ростове-на-Дону стала работать первая в СССР автоматическая телефонная станция (АТС) на 6000 номеров, построенная при содействии шведской фирмы «Эрикссон».
1959 в Москве открылся первый Международный кинофестиваль.
1980 в Лужниках прошла торжественная церемония закрытия XXII Олимпийских игр в Москве.
1988 из советской тюрьмы досрочно выпущен немец Матиас Руст, посадивший свой самолёт на Красной площади.
1995 самолёт Ил-76 во главе с Владимиром Шарпатовым и ещё 6 членами экипажа был принужден совершить посадку в районе Кандагара.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend