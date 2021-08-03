Какой сегодня церковный праздник 3 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 3 августаПреподобных Симеона Палестинского, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его
Преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима затворника, Печерских
Народные праздники
Онуфрий Молчаливый
Этот народный праздник посвящен памяти святого Онуфрия Печерского.
На Руси в этот день существовала традиция выполнять все дела молча. Люди старались не разговаривать между собой. Если была необходимость что-либо сказать, то пытались обойтись несколькими словами.
Также в этот день проверяли амбары и запускали в них кошек для ловли мышей.
Свежая и прохладная ночь сулит раннюю, холодную и долгую зиму.
Приметы
- Светлячки светятся в ночи особенно ярко – к хорошей погоде завтра.
- Целый день идут грозовые дожди – к граду.
- Паук паутину не плетет – к дождю.
- Пауки не раскрывают своих сетей для ловли насекомых с обычным старанием, а нередко и сами уничтожают сотканную ими паутину и поспешно забираются в щели – к ненастью.
- Рыбки красноперки охотятся стайками у самой поверхности воды – к хорошей погоде.
Источник: my-calend