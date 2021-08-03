Какой сегодня церковный праздник 3 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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03.08
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Какой сегодня церковный праздник 3 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:148/3/2021Фото: Wikimedia Commons
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Люди старались не разговаривать между собой. Если была необходимость что-либо сказать, то пытались обойтись несколькими словами.

монастырь
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Православные праздники 3 августа

Преподобных Симеона Палестинского, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его
Преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима затворника, Печерских

Народные праздники

Онуфрий Молчаливый

Этот народный праздник посвящен памяти святого Онуфрия Печерского.

На Руси в этот день существовала традиция выполнять все дела молча. Люди старались не разговаривать между собой. Если была необходимость что-либо сказать, то пытались обойтись несколькими словами.

Также в этот день проверяли амбары и запускали в них кошек для ловли мышей.

Свежая и прохладная ночь сулит раннюю, холодную и долгую зиму.

Приметы


  • Светлячки светятся в ночи особенно ярко – к хорошей погоде завтра.
  • Целый день идут грозовые дожди – к граду.
  • Паук паутину не плетет – к дождю.
  • Пауки не раскрывают своих сетей для ловли насекомых с обычным старанием, а нередко и сами уничтожают сотканную ими паутину и поспешно забираются в щели – к ненастью.
  • Рыбки красноперки охотятся стайками у самой поверхности воды – к хорошей погоде.

Источник: my-calend

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