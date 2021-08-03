Календарь дачника на 3 августа 2021 года: что можно делать сегодня, а что нельзя?

3 августа 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 24 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Близнецы. Процент освещенности Луны составляет 25%. Восход Луны в --:--, а закат в 17:07.
Хронология лунных дней
- 24 лунный день c 23:41 02.08.2021 и до следующего дня
Луна в знаке зодиака Близнецы (±)
Луна в знаке Близнецы. Малоплодородный знак, но более плодородный, чем Водолей, Лев и Овен. Растения, посеянные и посаженные под этим знаком, не имеют ярко выраженного вкуса и запаха, будут иметь неустойчивый стебель, требующий опоры.
Посев и посадка в эти дни способствует образованию мощной корневой системы. Однако лучше не сеять и не сажать — урожай будет неважным.
Благоприятно в близнецах:
- посев и посадка дынь, вьющихся растений, а также тех растений, которые имеют усы, таких как: дыни, земляника, фасоль и горох;
- посадка и посев ампельных и декоративных растений со свисающими, стелющимися или ползучими стеблями;
- рыхление без полива, окучивание, прореживание всходов, прополка;
- опрыскивание от вредителей и болезней;
- обрезка усов у земляники, удаление поросли, формирование, санитарная прочистка, пасынкование, прищипка и прививка;
- уборка на долгое хранение плодов и корнеплодов, включая картофель;
- уборка зерновых культур, заготовка цветков, сбор лекарственных трав, сбор плодов на семенники и семян лекарственных растений, выкопка луковиц и клубней;
- срезание цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
- сенокос;
- покос газонов, чтобы трава медленно отрастала;
- заготовка дров;
- выкопка луковиц и клубней;
- заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина;
- выпечка.
Возможны в Близнецах посев, посадка, пересадка и укоренение черенков культур:
- кустарниковых и вьющихся растений: лианы, пассифлора, плющ и др.;
- овощных: бобовые, капуста (брокколи, кольраби, пекинская, савойская, цветная), перец горький, редис;
- пряно-зеленых: валериана, мята, петрушку, фенхель, шпинат;
- плодово-ягодных: дыни, виноград, земляника, лимонник;
- цветов: душистый горошек, ландыш, пассифлора, роза;
- комнатных растений: аспарагусы (густоцветковый, Мейера, перистый, спаржевый), зебрина, каллизия изящная, перистые пальмы (финик канарский, кокос Ведделя), сеткреазия пурпурная, традесканции, хлорофитум хохлатый, цианотис кьюсский.
Не благоприятно в близнецах:
- посадка и пересадка травянистых растений.
24 лунный день (+)
3 августа 2021 года в 12:00 — 24 лунный день. Энергетически заряженный день, связанный с пробуждением сил природы и с плодородием. Этот день благоприятный для дел в огороде и саду, но лучше работать с той частью растений, которая находится над землей.
Рекомендуется в 24 лунный день:
- посадка и посев растений;
- обрезка, прививка и перепрививка деревьев;
- подкормка и внесение удобрений;
- благоустройство сада.
Не рекомендуется в 24 лунный день:
- пикировка и прищипка.
Убывающая Луна (±)
Луна находится в фазе Убывающая Луна. Активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.
Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.
На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.
В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды.
На убывающей Луне благоприятно:
- посев и посадка корнеплодов, луковичных, бобовых, картофеля;
- прореживание всходов, уничтожение сорняков и вредителей;
- обрезка растений для замедления роста побегов;
- обрезка усов земляники;
- выкопка цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение;
- срезка цветов, предназначенных для долгих перевозок и хранения;
- сбор урожая для длительного хранения;
- заготовки впрок: сушка овощей и фруктов, варка варенья, консервирование с термообработкой;
- допускается органическая подкормка, но только корневая.
Влияние дня недели (+)
День недели - вторник. Этот день находится под покровительством Марса, поэтому он полон энергии. Удача ждет сильных, волевых людей, в которых энергия бьет ключом.
Если вы разовьете в этот день бурную деятельность, вас ждет успех. Однако во вторник бывает трудно сосредоточиться, выбрать правильный путь решения проблем. Но если вы все обдумали заранее, то - вперед, без тени сомнения!
Это подходящий день и для тяжелых работ в огороде и саду. Затраченная вами энергия легко и быстро восстановится, а растения будут Вам благодарны.
Источник: mirkosmosa