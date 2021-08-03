Магнитная буря 3 августа начнется с ночи: как вынести геоудары метеопатам
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Магнитная буря 3 августа начнется с ночи: как вынести геоудары метеопатам

5:45:498/3/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
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К сожалению, не всем повезло не ощущать воздействия магнитного излучения.

К вечеру буря стихнет и можно опять наслаждаться покоем
К вечеру буря стихнет и можно опять наслаждаться покоем
Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
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Метеозависимым людям Солнце дает небольшую передышку в начале августа 2021 года. Не то что ударов совсем не будет, но они кратковременные и не тянутся много часов подряд. Иногда выпадают на ночь.
Так, 3 августа магнитное поле светила будет пребывать в спокойствии вечером. Главные удары начнутся после полуночи. Продлятся до 12.00 по московскому времени. В Сибири до 16.00. Поэтому все домашние дела и рабочие можно проводить в боеготовности к магнитным колебаниям. К вечеру буря стихнет и можно опять наслаждаться покоем.

Напоминаем, что самый мощный геоудар августа приходится на 10 августа.

Как прожить сложный период магнитных ударов?
К сожалению, не всем повезло не ощущать воздействия магнитного излучения. Метеопатам приходится несладко.

Но если соблюдать простые правила, то можно облегчить участь.
1. Употребляйте здоровую пищу. Откажитесь от копченого, соленого, жаренного.
2. Не пейте алкоголь.
3. Ограничьте себя в курении. Хотя бы временно.
4. Избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов.
5. Головные боли – бич метеопатов. А часто бывает мигрень. Пейте травяные чаи, таблетки, которые вам рекомендовал врач.
6. Хорошо помогает прогулка, контрастный душ.
7. Высыпайтесь.
8. Меньше занимайтесь физическим трудом и всем тем, что вам доставляет тягость.
9. Не начинайте важных дел, лучше перенесите их.

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02.08
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