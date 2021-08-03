Три человека погибли и 15 пострадали из-за сильнейшего урагана в Тверской области

Вчера, 2 августа, утро в Твери началось с непогоды. Усилился ветер, началась гроза. Через какое-то время порывы ветра доходили до 25 метров в секунду. Сильнее всего стихия разгулялась в городе Андреаполе. Там деревья упали на дороги и жилые дома. По меньшей мере 90 деревьев повалено штормом. Ураган повредил линии электропередачи, в связи с чем в регионе появились проблемы с электричеством.
К сожалению, три человека погибли из-за разгулявшейся стихии – двое взрослых и ребенок. Еще по меньшей мере, 15 человек пострадали. Разрушены кровли у 70 домов. Без света остались больше 1600 домов. В Тверской области из-за непогоды объявлены экстренное предупреждение и желтый уровень погодной опасности.
Отметим, что сильный ураган затронул и Москву – там также были порывы ветра и гроза.