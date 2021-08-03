Уже больше месяца мимо дома катается клоун в белом шлеме на мотоцикле и без глушителя
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Уже больше месяца мимо дома катается клоун в белом шлеме на мотоцикле и без глушителя

9:12:188/3/2021
0

Просто хочется прибить его. Что делать?!

harley-davidson
Мотоциклист мешает спать

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Психиатр:

Уже больше месяца мимо нашего дома катается какой-то клоун в белом шлеме, на мотоцикле и без глушителя. Рёв на всю округу. Просто хочется прибить его. Что делать?!

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