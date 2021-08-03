Уже больше месяца мимо дома катается клоун в белом шлеме на мотоцикле и без глушителя

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Психиатр:
Уже больше месяца мимо нашего дома катается какой-то клоун в белом шлеме, на мотоцикле и без глушителя. Рёв на всю округу. Просто хочется прибить его. Что делать?!
Просто хочется прибить его. Что делать?!
В рубрику "Сообщи свои новости" написал Психиатр:
Уже больше месяца мимо нашего дома катается какой-то клоун в белом шлеме, на мотоцикле и без глушителя. Рёв на всю округу. Просто хочется прибить его. Что делать?!
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