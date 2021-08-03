Четверо россиян погибли и 16 пострадали в страшном ДТП с автобусом в Турции: жуткие кадры с места аварии

Вчера, 2 августа, в Турции произошло страшное ДТП с российскими туристами. Вечером, туристический автобус, который перевозил туристов, перевернулся возле города Манагавт. Выяснилось, что транспортное средство врезалось в ограждение и вылетело на встречную полосу на развязке D-400. К месту происшествия направили несколько машин скорой помощи и полиции.
Чуть позже туроператор подтвердил, что в автобусе действительно находились российские туристы, преимущественно из Самарской области. Уточняется, что автобус вез туристов в аэропорт на рейс в Самару, который должен был отправиться в 18 часов.
Позже туроператор сообщил о том, что в ДТП погибли 4 человека и еще 5 получили тяжелые ранения. Пострадавших 16 человек. Всего в автобусе находились 22 человека, среди их 9 детей.
- В настоящий момент все туристы находятся в четырех больницах провинции Анталья. Информация о состоянии пострадавших уточняется. Водитель автобуса находится без сознания в тяжелом состоянии, — отметил представитель туроператора.
Компания открыла для родственников пострадавших горячую линию по номеру +905383933451. Кроме того, в «Интуристе» отметили, что готовы оперативно предоставить возможность вылета в Турцию родственникам пострадавших в ДТП.