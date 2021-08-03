Названо новое число зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 3 августа 2021
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Названо новое число зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 3 августа 2021

9:28:478/3/2021Фото: pixabay
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Всего в городе зарегистрировано 2125 случаев коронавирусной инфекции.

Зараженных все еще много
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Стало известно о новых зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 3 августа 2021. По данным оперативного штаба в Бердске под медицинским наблюдением находятся 951 житель. За прошедшие сутки взято 258 тестов на коронавирус. Выздоровевших и выписанных за все время пандемии - 1 985. На сегодняшний день выявлено 7 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 2125 случаев коронавирусной инфекции.

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