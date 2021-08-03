Курьер, что у вас с сайтом?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Курьер, что у вас с сайтом?

10:02:598/3/2021Фото: https://www.publicdomainpictures.net/
0

Наши работы продлятся еще пара-тройку месяцев. Поэтому будем вам благодарны за помощь и соучастие. 

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Александр:

Мы ваше письмо отправили программистам
Мы ваше письмо отправили программистам

Курьер, что у вас с сайтом: открываешь тему в новостях, а вернуться назад не возможно, скидывает на рекламу (которая кстати не открывается полностью), а затем закрывает вообще?! Это на смартфоне, на компе не проверял..

От редакции: Александр, действительно, сейчас мы многое меняем в техническом плане на сайте. И проблемы могут быть. Мы ваше письмо отправили программистам. Если не сложно, то напишите браузер, в котором проблема. И обращаемся ко всем, у кого тоже есть проблемы, пишите о них, сообщая детали - и может быть, высылайте скрины и названия браузера, и через какой устройство заходите. Наши работы продлятся еще пара-тройку месяцев. Поэтому будем вам благодарны за помощь и соучастие.

Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Шепелев перестал скрывать Платона: мальчик необыкновенный
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Рыжеволосая красавица Катя Катина умерла на 36-м году жизни
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Обсуждает вся страна: адвокат по делу Ефремова внезапно умер
Ей было всего 24: за что в Подмосковье убили Анастасию Огрызкову
сайтпроблемы на сайте
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Пишите о проблемах!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сильная молитва святому пророку Иезекиилю для чтения в день памяти 3 августа 2021 года
9:50:48 8/3/2021
Сильная молитва святому пророку Иезекиилю для чтения в день памяти 3 августа 2021 года
БердскГрузовой поезд насмерть сбил 43-летнюю женщину в Бердске. Новые подробности трагедии
9:49:29 8/3/2021
Грузовой поезд насмерть сбил 43-летнюю женщину в Бердске. Новые подробности трагедии
БердскПочему соцзащита Бердска не помогает голодающей 82-летней старушке с тараканами над головой, стало известно
9:48:27 8/3/2021
Почему соцзащита Бердска не помогает голодающей 82-летней старушке с тараканами над головой, стало известно
Четверо россиян погибли и 16 пострадали в страшном ДТП с автобусом в Турции: жуткие кадры с места аварии
9:30:12 8/3/2021
Четверо россиян погибли и 16 пострадали в страшном ДТП с автобусом в Турции: жуткие кадры с места аварии
БердскНазвано новое число зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 3 августа 2021
9:28:47 8/3/2021
Названо новое число зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 3 августа 2021
Календарь дачника на 3 августа 2021 года: что можно делать сегодня, а что нельзя?
9:20:56 8/3/2021
Календарь дачника на 3 августа 2021 года: что можно делать сегодня, а что нельзя?
Три человека погибли и 15 пострадали из-за сильнейшего урагана в Тверской области
9:15:06 8/3/2021
Три человека погибли и 15 пострадали из-за сильнейшего урагана в Тверской области
БердскВакансии в Новосибирске и Академгородке, клиника "Санитас"
9:08:57 8/3/2021
Вакансии в Новосибирске и Академгородке, клиника "Санитас"
БердскОнлайн некролог: Кто умер с 16.07 по 29.07.2021 в Бердске
9:05:42 8/3/2021
Онлайн некролог: Кто умер с 16.07 по 29.07.2021 в Бердске
В США уточнили информацию о выдворении 24 российских дипломатов
8:57:17 8/3/2021
В США уточнили информацию о выдворении 24 российских дипломатов
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Кудрин: Модель российской экономики изжила себяПо мнению главы Счетной палаты, рост российской экономики составил бы более 5% при производстве востребованных в мире товаров.Курьер Среда
Group 3
Отменить
День ВДВ с размахом: десантники катаются по Новосибирску на двухъярусной кроватиПолицейские не оценили такого креатива.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Как будет работать транспорт в Новогоднюю ночь и Рождество в МосквеЕщё бесплатной будет парковка (с 1 по 9 января), а по Кольцевой будет ходить специальный новогодний поезд.Курьер Среда
Group 3
Отменить
В Азербайджане сравнили смерть Абдуллаева от выстрела в голову инспектора ДПС под Новосибирском с убийством Флойда в СШАСмерть Абдуллаева указала на проблему несправедливого отношения к азербайджанцам в России, заявил один из подписантов обращения к Путину Эльчин Шихлинский.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '