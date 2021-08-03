В рубрику "Сообщи свои новости" написал Александр:
Курьер, что у вас с сайтом: открываешь тему в новостях, а вернуться назад не возможно, скидывает на рекламу (которая кстати не открывается полностью), а затем закрывает вообще?! Это на смартфоне, на компе не проверял..
От редакции: Александр, действительно, сейчас мы многое меняем в техническом плане на сайте. И проблемы могут быть. Мы ваше письмо отправили программистам. Если не сложно, то напишите браузер, в котором проблема. И обращаемся ко всем, у кого тоже есть проблемы, пишите о них, сообщая детали - и может быть, высылайте скрины и названия браузера, и через какой устройство заходите. Наши работы продлятся еще пара-тройку месяцев. Поэтому будем вам благодарны за помощь и соучастие.