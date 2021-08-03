Народные приметы на 3 августа на Онуфрия Молчаливого: что строго нельзя делать сегодня?
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Народные приметы на 3 августа на Онуфрия Молчаливого: что строго нельзя делать сегодня?

11:20:368/3/2021Фото: Flickr
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В народе верили, что те, кто ослушается запрета, может онеметь или навлечь на весь свой род неприятности.

молчание
Сегодня нужно говорить как можно меньше

Сегодня, 3 августа 2021 года, православная церковь почитает память трех святых, среди которых был древний ветхозаветный пророк Иезекииль, преподобный Онуфрий Молчаливый и преподобный Онисим Затворник.

В народном календаре праздновали день Онуфрия Молчаливого, известного тем, что он давал обет молчания, а потому все народные традиции и запреты были привязаны именно к разговорам.

Дело в том, что самое главный запрет на сегодняшний день касался многословия и болтовни. При выполнении любой работы строго запрещалось разговаривать и люди старались держать язык на замке. Если возникала потребность что-то обсудить, разговаривать можно было очень коротко и только по делу.

В народе верили, что те, кто ослушается запрета, может онеметь или навлечь на весь свой род неприятности.

Этот день посвящался этому, что люди подготавливали закрома для хранения зерна, женщины занимались наведением порядка в доме, особенно в тех местах, где всю зиму хранились продукты. Их следовало тщательно вымыть, просушить и продезинфицировать. Для того, чтобы в доме не было мышей положено было запускать в дом кошек.

С молчанием связывались и другие запреты. Помимо того, что нельзя было просто так разговаривать, особое наказание могло ждать тех, кто сегодня будет обманывать, заниматься клеветой и сплетнями, либо умолчит о том, о чём нужно всех предупредить.

Регулировались и отношения с родителями и старшими родственниками. В этот день, даже если они были не правы, нужно было молчать как можно больше, либо быстро сгладить острую тему, чтобы не возникало никаких перепалок.

Также в этот день для определения предстоящей погоды люди наблюдали за народными приметами.

Если домашние гуси начинали себя вести не так, как обычно, например рвались полет, значит осень настанет рано.

О хорошем урожае грибов можно было судить по погоде сегодня - если на улице было тепло, но ночью был дождь, то урожай будет очень хорошим. Об этом же говорило большое количество желудей на дубе.

О предстоящем дожде можно было судить, если рыба уходила на дно, солнечные лучи отражались в лужах, если неподалеку от вашего дома вороны начинали строить гнёзда, а также перед дождём пауки никогда не начинали плести паутину.

О хорошей погоде на завтра свидетельствовали светлячки, которые сегодня светились ярче чем обычно, а также если сегодня утром туман стелился очень низко. Рыбаки могли сообщить о плескающийся на поверхности воды рыбы - это тоже говорило о предстоящей теплой погоде.

О будущем граде говорил беспрерывный гром и грозовые дожди на протяжении всего дня.

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