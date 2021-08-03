"Каждый из вас хотел бы прильнуть": пост вожатого из лагеря "Тимуровец" под Бердском напугал детей
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"Каждый из вас хотел бы прильнуть": пост вожатого из лагеря "Тимуровец" под Бердском напугал детей

11:09:148/3/2021Фото: pixabay
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Мужчина пояснил, что скопировал текст у известно блогера, а дети случайно оказались у него на странице.

Дети в лагере были напуганы постом вожатого

В лагере «Тимуровец» произошло ЧП. Там вожатый отряда 9-летних детей опубликовал в своем профиле Вконтакте оскорбительный и непотребный пост, который заметили воспитанники учреждения. Одна из них сообщила об этом матери, а та обратилась к руководству лагеря. Об этом в редакцию НГС сообщила мама девочки.

— Он говорил девчонкам в отряде: «Тому, кто найдет мою страницу во «ВКонтакте», я куплю шоколадку». Девчонки обрадовались, давай его искать, я помогла. Всё, нашли эту страницу, но он им в итоге ничего не купил. Эта ситуация забылась, но его страница оставалась в открытом доступе. Потом девчонки зашли туда и увидели пост от 22 июля. У них началась истерика — они что-то себе надумали, что возможно себе в детском возрасте представить, — поделилась жительница Новосибирска.

Женщина обратилась к директору и лагеря и рассказала обо всем случившемся. Сначала руководство не поверило в произошедшее, так как мужчина был хорошим вожатым:

— Созвонились с начальницей лагеря — она еще была не в курсе. Сначала не поверила, думала, может, его страницу взломали, так как он вроде бы хороший вожатый. Но, судя по тому, что и до этого у него на странице всякое творилось, было понятно: это написал он. Начальница провела с ним разговор, а потом прислала мне фотографию, где он пишет, мол, «прошу меня уволить по собственному желанию». К детям, которые плакали, пришел психолог, другие вожатые — с ними провели беседу. Я так понимаю, что сейчас им дали другого вожатого.

Как рассказывали дети, иногда вожатый странно себя вел – приходил в палату к детям ночью и начинал рассказывать страшилки несмотря на то, что дети плакали и просили прекратить, он все равно продолжал. К счастью, сейчас вожатого выгнали из лагеря, но родители боятся того, что он устроится в другое место и будет продолжать работать с детьми.
Портал НГС связался с вожатым – он пояснил, что страница у него была закрыта и ребенок попал в друзья случайно. И вообще, текст он придумал не сам, а скопировал его у известного блогера.
Стоит отметить, что лагерь находится на территории Искитимского района, но он расположен недалеко от Нового поселка Бердска.

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