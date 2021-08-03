Ревакцинация “Спутником V”: все, что нужно знать

На фоне новой волны заболеваемости коронавирусной инфекцией власти рекомендуют сделать прививку тем, кто еще не получал вакцины и ревакцинироваться привитым. Все, что нужно знать о ревакцинации - в нашем материале.
Сейчас помимо “уханьского” штамма вируса появляются и другие, например, “дельта”, который намного заразнее и опаснее первоначальной инфекции. Из-за этого нарастают масштабы вакцинации по всему миру, потому что эпидемиологическая ситуация ухудшается, а новые штаммы могут преодолевать действие вакцины. Несмотря на это прививка помогает не только не заболеть, но и избежать тяжелого течения болезни, если человек подхватил новый штамм.
Сейчас специалисты рекомендуют делать прививку всем, кто переболел вирусом, а также тем людям, которые получали две дозы препарата от “ковида” более шести месяцев назад из-за новой волны заражений. Если на территории государства эпидемиологическая ситуация в пределах нормы и стабильна, то идти на прививку следует один раз в год. При этом не обязательно сдавать анализ крови ИФА на наличие у человека антител к “китайскому” вирусу, потому что даже если их достаточно, это не является противопоказанием к вакцинации.
Если у человека после получения первых двух доз вакцин развились какие-либо аллергические реакции, то ревакцинацию делать не будут, пока человек не пройдет обследование, и лечащий врач решит о том, какое действие предпринять. Возможно, дадут абсолютный медицинский отвод или назначат другой препарат от “ковида”, потому что у них разные составы. Для того, чтобы отслеживать изменения в состоянии здоровья после укола, следует вести специальный дневник на сайте Госуслуг.
В случае, когда человек прошел вакцинацию с препаратом “Спутник V”, то ему могут назначить повторную прививку уже “Спутником Лайт”, который как раз и положен тем, у кого есть антитела - переболевшим или ревакцинирующимся. После ревакцинации могут возникать такие же побочные реакции, как и при первых прививках: гриппоподобный синдром, который характеризуется повышением температуры, у человека может возникать ломота в теле, озноб, головные боли, лихорадка и т.д. Если температура высокая, можно выпить лекарство, которое снимает жар.