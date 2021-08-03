По 10 000 рублей от Путина в России получили 17,4 млн школьников 2 августа
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По 10 000 рублей от Путина в России получили 17,4 млн школьников 2 августа

11:25:538/3/2021Фото: pixabay
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Заявления продолжают принимать и обрабатывать.

Деньги начали перечислять с утра 2 августа
Сюжет: Все пособия Путина
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Выплату 10 000 рублей в Новосибирской области получили 352 000 школьников с 1 августа 2021По 10 000 рублей на школьников начали получать семьи Новосибирска и Бердска 2 августа 2021Ещё 560 новости

Вчера, 2 августа, началось досрочное перечисление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на школьников. В общей сложности, в понедельник деньги получили 17,4 миллиона детей. Об этом рассказал министр труда России Антон Котяков. Он также отметил, что прием заявлений и их обработка продолжаются. Подать их можно до 1 ноября. Изначально предполагалось, что выплаты начнутся с 16 августа, но президент Владимир Путин дал поручение начать их со 2 августа.

Единовременная выплата по десять тысяч рублей осуществляется раз в год. Ее получает один из родителей, опекунов, усыновителей или попечителей на каждого ребенка от шести до 18 лет (если детям исполнилось шесть лет не позднее 1 сентября 2021 года). Выплата также положена инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые обучаются по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей или законных представителей.

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