Пособие за рождение ребенка смогут получить родители до 35 лет в Новосибирской области
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Пособие за рождение ребенка смогут получить родители до 35 лет в Новосибирской области

11:14:008/3/2021Фото: pixabay
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В постановление правительства Новосибирской области от 18.05.2006 № 38-па «О порядке и условиях предоставления выплаты молодой семье дополнительного пособия при рождении ребенка» внесены изменения. Согласно документу, возраст родителей для получения единовременного пособия при рождении ребенка увеличен с 30 до 35 лет включительно.

Выплату получат больше семей

В Новосибирской области повышен возраст получателей дополнительных выплат на детей. Теперь выплату при рождении ребенка могут получать родители, достигшие включительно 35-летнего возраста – таким образом выплаты сможет получить большее количество молодых семей. Ранее право распространялось на родителей, достигших 30-летнего возраста.

Как сообщили в региональном министерстве труда и социального развития, в постановление Правительства Новосибирской области от 18.05.2006 № 38-па «О порядке и условиях предоставления выплаты молодой семье дополнительного пособия при рождении ребенка» внесены изменения. Согласно документу, возраст родителей для получения единовременного пособия при рождении ребенка увеличен с 30 до 35 лет включительно.

В общем порядке предусмотрено обращение в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. Граждане вправе обращаться в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. В случае, если ребенок родился в период с 10.01.2021 по 30.06.2021, за выплатой можно обратиться до конца 2021 года.

Среди дополнительных условий для получения выплаты – наличие гражданства Российской Федерации обоих родителей, являющихся супругами (единственного родителя в неполной семье), и проживание на территории Новосибирской области обоих родителей, из которых хотя бы один проживает совместно с ребенком.

За выплатой можно обратиться в центр социальной поддержки населения, МФЦ или получить услугу полностью в электронном виде, заполнив заявление на портале Госуслуг.

Получить консультацию специалиста министерства труда и социального развития Новосибирской области можно по телефону горячей линии 8-800-100-00-82. Подробная информация о действующих на территории региона мерах поддержки семей с детьми опубликована на сайте министерства.

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