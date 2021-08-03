Как и зачем заточил в подвале 12-летнюю девочку мужчина на Алтае. Все подробности инцидента
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Как и зачем заточил в подвале 12-летнюю девочку мужчина на Алтае. Все подробности инцидента

12:45:228/3/2021,Валерия НипомнящаяФото: vk.com/la_altay, Инцидент Бийск, Telegram-канал 112
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Несколько дней ребёнка искали около 200 полицейских, следователей, спасателей и волонтёров.

Преступника ищут

В селе Малоенисейское Бийского района 31 июля пропала 12-летняя девочка из Бийска. В село семья ребенка переехала на лето. Днем школьница отправилась на прогулку на велосипеде. Позже на берегу реки Бия обнаружили её вещи: мобильный телефон, очки и одежду. Водолазы обследовали акваторию водоёма, но тела так и не нашли.

Спустя два дня девочка сама вернулась домой среди ночи. Она рассказала, что её похитил и держал в подвале неизвестный мужчина, но после сам отпустил.

- Ночью 2 августа несовершеннолетняя самостоятельно пришла домой. Установлено, что ее удерживал в подвале дома 40-летний местный житель, — рассказали в СУ СК по Алтайскому краю.

Всё время отсутствия ребенка проводилась поисковая операция – её искали более 200 полицейских, следователей, спасателей и волонтёров.

По информации Telegram-канала 112, мужчина увидел ребенка на берегу реки, оглушил ее, положил в прицеп мотоблока и отвез домой. Одежду и телефон школьницы он специально оставил на берегу, чтобы все подумали, что она утонула. Преступник закрыл похищенную в подвале, который, по предварительным данным, мужчина копал около двух лет. В результате подозреваемый испугался и решил отпустить ребенка, а после сбежал в лес.

Место, где мужчина удерживал школьницу

Выяснилось, что похититель – местный житель Олег Лавкин. Его пока не удалось задержать. По некоторым данным, он уехал якобы на сбор кедровых орехов в Республику Алтай. Ранее подозреваемый не был знаком со своей жертвой. Зачем он это сделал – еще предстоит выяснить.

Соседи Ланина утверждают, что у него может быть психическое заболевание.

- Он в бегах. Есть психические отклонения. На учете состоял. ненормальный. Тут первый такой случай. Девочку мы видели. Она постоянно на велике вдоль леса ездила, ее все знали, ее никто не трогал. Она из нормальной состоятельной семьи. Одета чистенько, аккуратно, - поделился односельчанин.

Есть информация, что подозреваемый ранее был судим по ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере). Также, по словам соседей, двоюродный брат мужчины был обвинен в попытке изнасилования.

Ранее в сети сообщали, что по факту происшествия завели уголовное дело по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), однако пока эта информация не подтвердилась. Дополнительные подробности преступления в СУ СКР пообещали рассказать позже.

Соседи рассказали, что у мужчины есть психические отклонения

Подозреваемый высокого роста и худощавого телосложения. Он носит большие очки для зрения.

- Информацию о мужчине просят сообщать в отдел полиции по Бийскому району: (3854) 32-85-43, - пишет «Инцидент Барнаул».

Ребенок после возвращения домой находится в нормальном состоянии, физических травм нет.

Девочка даже записала видеообращение к тем, кто помогал её искать.

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