Антитела к коронавирусу: сколько должно быть после перенесенного ковида и вакцинации
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Антитела к коронавирусу: сколько должно быть после перенесенного ковида и вакцинации

11:27:318/3/2021,Ирина НоваяФото: pixabay
0

Узнать свою концентрацию IgG в крови стремятся многие. Но медики не устают напоминать: иммунный ответ не сводится к одним антителам.

Признанные медицинские эксперты не считают, что титр IgG полностью отражает состояние иммунитета
Признанные медицинские эксперты не считают, что титр IgG полностью отражает состояние иммунитета
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
Ревакцинация “Спутником V”: все, что нужно знать

Ревакцинация “Спутником V”: все, что нужно знатьСпутник Лайт: кому обязательно нужно ставить новую вакцинуЕщё 405 новости

Число учтённых случаев заражения коронавирусом в России в начале августа 2021-го перешагнуло отметку в 6,3 миллиона. Главной мерой по остановке распространения SARS-CoV-2 является вакцинация. Она позволяет запастись иммунитетом на случай заражения. Обеспечивают длительную защиту разные типы клеток, среди которых IgG – самые доступные для тестирования. Они образуются, когда организм «познакомился» с реальным коронавирусом или его имитацией в виде вакцины.

Узнать свою концентрацию IgG в крови стремятся многие. Но медики не устают напоминать: иммунный ответ не сводится к одним антителам. По результатам этого анализа можно только приблизительно предполагать, насколько хороша защита организма от SARS-CoV-2.

Тесты и показатели

Самое удачное время для анализа – спустя 2 месяца после вакцинации или выздоровления. Для исследования концентрации антител IgG к S-белку большинство отечественных лабораторий используют иммуноферментный метод.

Сравнить результаты анализов, проведённых в разных лабораториях, раньше было достаточно сложно. Все они использовали разные тест-системы. В итоги у одних клиентов счёт антителам шёл на тысячи, а другие удивлялись единицам. С лета 2021-го лаборатории стали переходить на единую систему, одобренную Всемирной организацией здравоохранения. Узнать её можно по единицам измерения BAU/мл. Обычно они прописаны в бланке с результатами анализов на IgG.

Старые результаты можно перевести в BAU/мл, используя умножение на определённый коэффициент. Перевода не требуют тест-системы «Вектор-бест» и «Roche». Коэффициент системы «Abbott ARCHITECT» равен 0,142, а для перевода системы «Diasorin» результат умножают на 2,6.

Интерпретация

Признанные медицинские эксперты не считают, что титр IgG полностью отражает состояние иммунитета. Даже при нулевом показателе организм может быть защищён за счёт T-клеток, сохраняющих готовность к повторному вторжению SARS-CoV-2. Популярная интернет-интерпретация носит неофициальный характер и даёт только примерное понятие о состоянии иммунитета.


  • Меньше 1 BAU – контакта с коронавирусом не было.
  • Меньше 10 BAU – исчезающе-малое количество антител.
  • 10-100 BAU – средняя и слабая степень защиты организма.
  • 100-500 BAU – хороший иммунитет к коронавирусу.
  • Больше 500 BAU – мощное количество антител.

После коронавируса

Антитела IgG образуются на этапе выздоровления, затем остаются в организме до 6-8 месяцев, постепенно исчезая из кровотока. Их максимум регистрируется через 2-3 недели после коронавируса. Количество их весьма индивидуальное, по разным отзывам колеблется от 50 до 200 BAU.

После вакцинации

Среди отечественных вакцин показатель IgG лучше всего отражается на «Спутнике V». Ровно через 3 недели после второй инъекции привитые получают показатель от 80 до 500 BAU. Здесь всё зависит от организма: у некоторых антитела после вакцины могут и не определяться, но это не значит, что иммунной защиты от SARS-CoV-2 нет.

Появившаяся в широком обороте вакцина «Эпиваккорона» антител IgG не образует, поэтому стандартный анализ бесполезен. Судить об иммунитете здесь позволяет специальный тест «SARS-CoV-2-IgG-Вектор».

Раскрыто, что нашли на трупе убитого министра РФ
Ей было всего 24: за что в Подмосковье убили Анастасию Огрызкову
Павлюченкова высказалась после завоевания золота Олимпиады
Загадочная история бегуньи Флоренс: побеждала в одной штанине
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мощная инициатива РФ, которая должна изменить ситуацию в Донбассе
Что иностранцев очень раздражает в русских
Чем отличаются российские туристы от украинских: мнение крымчан
Первые сигнальчики приближающейся смерти
вакцинациякоронавирусантитела
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какие у вас антитела?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Народные приметы на 3 августа на Онуфрия Молчаливого: что строго нельзя делать сегодня?
11:20:36 8/3/2021
Народные приметы на 3 августа на Онуфрия Молчаливого: что строго нельзя делать сегодня?
Ревакцинация “Спутником V”: все, что нужно знать
11:18:15 8/3/2021
Ревакцинация “Спутником V”: все, что нужно знать
Пособие за рождение ребенка смогут получить родители до 35 лет в Новосибирской области
11:14:00 8/3/2021
Пособие за рождение ребенка смогут получить родители до 35 лет в Новосибирской области
Бердск"Каждый из вас хотел бы прильнуть": пост вожатого из лагеря "Тимуровец" под Бердском напугал детей
11:09:14 8/3/2021
"Каждый из вас хотел бы прильнуть": пост вожатого из лагеря "Тимуровец" под Бердском напугал детей
Выплату 10 000 рублей в Новосибирской области получили 352 000 школьников с 1 августа 2021
10:47:37 8/3/2021
Выплату 10 000 рублей в Новосибирской области получили 352 000 школьников с 1 августа 2021
БердскИндексация пенсий работающих пенсионеров: Кто из россиян получил надбавку с 1 августа 2021
10:42:23 8/3/2021
Индексация пенсий работающих пенсионеров: Кто из россиян получил надбавку с 1 августа 2021
Разрешено ли работать и посещать кладбище в День памяти святого пророка Иезекииля 3 августа 2021 года?
10:42:09 8/3/2021
Разрешено ли работать и посещать кладбище в День памяти святого пророка Иезекииля 3 августа 2021 года?
Госдума хочет в три раза увеличить размер налогового вычета до 360 000 рублей
10:30:19 8/3/2021
Госдума хочет в три раза увеличить размер налогового вычета до 360 000 рублей
Гороскоп на 4 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
10:20:05 8/3/2021
Гороскоп на 4 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
БердскКонстантин Пономарев впервые за долгое время вышел на прогулку с псом. Онкобольной получает морфин от ЦГБ Бердска
10:19:14 8/3/2021
Константин Пономарев впервые за долгое время вышел на прогулку с псом. Онкобольной получает морфин от ЦГБ Бердска
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Что можно и нельзя делать на убывающей луне в августе 2021 года? Самые удачные даты месяца по лунному календарюДнями с убывающей луной станут дни с 1 по 7 августа включительно и дни с 23 августа и до конца месяца. Чем можно заниматься в них с наибольшей выгодой для себя?Курьер Среда
Group 3
Отменить
Как будет работать транспорт в Новогоднюю ночь и Рождество в МосквеЕщё бесплатной будет парковка (с 1 по 9 января), а по Кольцевой будет ходить специальный новогодний поезд.Курьер Среда
Group 3
Отменить
То, как человек стоит, говорит многое о его личностиЛюди, которые никогда не выпрямляют спину полностью, но часто держат ее слегка сгорбленной, часто имеют низкую самооценкуКурьер Среда
Group 3
Отменить
Умер известный актер Анатолий Рудаков от коронавирусаЗаслуженный артист России скончался на 72-м году жизни. Он снялся в таких фильмах, как "Мастер и Маргарита", "Сержант милиции", "Шерлок Холмс", "Агент национальной безопасности" и многих других.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '
Симптомы цереброваскулярных заболеваний: симптомы заболеваний головного мозгаВключенные типы заболеваний включают инсульт, преходящую ишемическую атаку (ТИА), аневризму и пороки развития сосудов.Курьер Среда
Отменить
Константин Пономарев впервые за долгое время вышел на прогулку с псом. Онкобольной получает морфин от ЦГБ БердскаКак признается супруга Елена, сегодня, 3 августа Константин смог посидеть на скамейке и пообщаться с людьми. Поддержка мужчине особенно важна. Он очень мужественно справляется с болезнью. Соседи уважают и ценят Пономарева.Курьер Среда
Отменить
Лучшие триллеры 2020-2021 года: что посмотреть на выходных?Фильмы-триллеры — особый жанр киноискусства. Их назначение — вызвать у человека неподдельное чувство страха и ужаса. И такие фильмы пользуются огромной популярностью.Курьер Среда
Отменить