Антитела к коронавирусу: сколько должно быть после перенесенного ковида и вакцинации

Число учтённых случаев заражения коронавирусом в России в начале августа 2021-го перешагнуло отметку в 6,3 миллиона. Главной мерой по остановке распространения SARS-CoV-2 является вакцинация. Она позволяет запастись иммунитетом на случай заражения. Обеспечивают длительную защиту разные типы клеток, среди которых IgG – самые доступные для тестирования. Они образуются, когда организм «познакомился» с реальным коронавирусом или его имитацией в виде вакцины.
Узнать свою концентрацию IgG в крови стремятся многие. Но медики не устают напоминать: иммунный ответ не сводится к одним антителам. По результатам этого анализа можно только приблизительно предполагать, насколько хороша защита организма от SARS-CoV-2.
Тесты и показатели
Самое удачное время для анализа – спустя 2 месяца после вакцинации или выздоровления. Для исследования концентрации антител IgG к S-белку большинство отечественных лабораторий используют иммуноферментный метод.
Сравнить результаты анализов, проведённых в разных лабораториях, раньше было достаточно сложно. Все они использовали разные тест-системы. В итоги у одних клиентов счёт антителам шёл на тысячи, а другие удивлялись единицам. С лета 2021-го лаборатории стали переходить на единую систему, одобренную Всемирной организацией здравоохранения. Узнать её можно по единицам измерения BAU/мл. Обычно они прописаны в бланке с результатами анализов на IgG.
Старые результаты можно перевести в BAU/мл, используя умножение на определённый коэффициент. Перевода не требуют тест-системы «Вектор-бест» и «Roche». Коэффициент системы «Abbott ARCHITECT» равен 0,142, а для перевода системы «Diasorin» результат умножают на 2,6.
Интерпретация
Признанные медицинские эксперты не считают, что титр IgG полностью отражает состояние иммунитета. Даже при нулевом показателе организм может быть защищён за счёт T-клеток, сохраняющих готовность к повторному вторжению SARS-CoV-2. Популярная интернет-интерпретация носит неофициальный характер и даёт только примерное понятие о состоянии иммунитета.
- Меньше 1 BAU – контакта с коронавирусом не было.
- Меньше 10 BAU – исчезающе-малое количество антител.
- 10-100 BAU – средняя и слабая степень защиты организма.
- 100-500 BAU – хороший иммунитет к коронавирусу.
- Больше 500 BAU – мощное количество антител.
После коронавируса
Антитела IgG образуются на этапе выздоровления, затем остаются в организме до 6-8 месяцев, постепенно исчезая из кровотока. Их максимум регистрируется через 2-3 недели после коронавируса. Количество их весьма индивидуальное, по разным отзывам колеблется от 50 до 200 BAU.
После вакцинации
Среди отечественных вакцин показатель IgG лучше всего отражается на «Спутнике V». Ровно через 3 недели после второй инъекции привитые получают показатель от 80 до 500 BAU. Здесь всё зависит от организма: у некоторых антитела после вакцины могут и не определяться, но это не значит, что иммунной защиты от SARS-CoV-2 нет.
Появившаяся в широком обороте вакцина «Эпиваккорона» антител IgG не образует, поэтому стандартный анализ бесполезен. Судить об иммунитете здесь позволяет специальный тест «SARS-CoV-2-IgG-Вектор».