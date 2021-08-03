Обезумевший водитель на Toyota чуть не сбил троих детей в Южном микрорайоне Бердска. Смотрите видео

Обезумевший пожилой водитель чуть не сбил малолетних детей в Южном микрорайоне Бердска.
Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", водитель ехал с улицы Рогачева. Он "пулей" пролетел вблизи домов на ул. Поэта Сорокина, чудом не задев машину жильцов и детей, играющих на газоне на ул. Защитников Отечества, 36.
- Дети там всегда возле дома гуляют. Три пацана мелких. Он мимо соседской машины в 5 сантиметрах проскочил,- поделилась жительница Южного микрорайона Ольга.
Трагедии чудом удалось избежать. Бампер машины отлетел на несколько метров во время управления автомобилем. На место ЧП приехали сотрудники полиции и скорой помощи. От комментариев о том из-за чего произошел инцидент правоохранители воздержались.
На видео снятом сотрудником нашей редакции заметно, что мужчина, находящийся за рулем автомобиля Toyota еле выговаривает слова. Предположительно, он пребывает в состоянии алкогольного опьянения.
- Я поехал. Все. Мозгов нету. Я вообще не могу понять, что я натворил, что я сделал? Я вообще не понимаю,- говорит, хватаясь за голову водитель иномарки.
Комментарий ГИБДД по данному инциденту будет опубликован в ближайшее время.
"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий.