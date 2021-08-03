Обезумевший водитель на Toyota чуть не сбил троих детей в Южном микрорайоне Бердска. Смотрите видео
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Обезумевший водитель на Toyota чуть не сбил троих детей в Южном микрорайоне Бердска. Смотрите видео

12:08:278/3/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
0

Управляющий автомобилем двигался со стороны улицы Рогачева. Бампер машины отлетел на несколько метров. По предположениям, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Трагедии чудом удалось избежать.

Маленькие дети очень испугались

Обезумевший пожилой водитель чуть не сбил малолетних детей в Южном микрорайоне Бердска.

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", водитель ехал с улицы Рогачева. Он "пулей" пролетел вблизи домов на ул. Поэта Сорокина, чудом не задев машину жильцов и детей, играющих на газоне на ул. Защитников Отечества, 36.

- Дети там всегда возле дома гуляют. Три пацана мелких. Он мимо соседской машины в 5 сантиметрах проскочил,- поделилась жительница Южного микрорайона Ольга.

Трагедии чудом удалось избежать. Бампер машины отлетел на несколько метров во время управления автомобилем. На место ЧП приехали сотрудники полиции и скорой помощи. От комментариев о том из-за чего произошел инцидент правоохранители воздержались.

На видео снятом сотрудником нашей редакции заметно, что мужчина, находящийся за рулем автомобиля Toyota еле выговаривает слова. Предположительно, он пребывает в состоянии алкогольного опьянения.

- Я поехал. Все. Мозгов нету. Я вообще не могу понять, что я натворил, что я сделал? Я вообще не понимаю,- говорит, хватаясь за голову водитель иномарки.

Комментарий ГИБДД по данному инциденту будет опубликован в ближайшее время.

"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий.

Водитель двигался вблизи проселочной дороги

Остановился мужчина в нескольких метрах от домов

Бампер Тойоты

На месте происшествия работают сотрудники полиции и скорой помощи

Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Рыжеволосая красавица Катя Катина умерла на 36-м году жизни
Адмирал в Петербурге убил свою семью: что было накануне трагедии
Шепелев перестал скрывать Платона: мальчик необыкновенный
Обсуждает вся страна: адвокат по делу Ефремова внезапно умер
алкогольное опьянениеводительДТП
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

В чем причина такой езды водителя?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Государственный фонд "Круг добра" отказал в помощи 7-месячному малышу со СМА
11:52:43 8/3/2021
Государственный фонд "Круг добра" отказал в помощи 7-месячному малышу со СМА
Антитела к коронавирусу: сколько должно быть после перенесенного ковида и вакцинации
11:27:31 8/3/2021
Антитела к коронавирусу: сколько должно быть после перенесенного ковида и вакцинации
По 10 000 рублей от Путина в России получили 17,4 млн школьников 2 августа
11:25:53 8/3/2021
По 10 000 рублей от Путина в России получили 17,4 млн школьников 2 августа
Народные приметы на 3 августа на Онуфрия Молчаливого: что строго нельзя делать сегодня?
11:20:36 8/3/2021
Народные приметы на 3 августа на Онуфрия Молчаливого: что строго нельзя делать сегодня?
Ревакцинация “Спутником V”: все, что нужно знать
11:18:15 8/3/2021
Ревакцинация “Спутником V”: все, что нужно знать
Пособие за рождение ребенка смогут получить родители до 35 лет в Новосибирской области
11:14:00 8/3/2021
Пособие за рождение ребенка смогут получить родители до 35 лет в Новосибирской области
Бердск"Каждый из вас хотел бы прильнуть": пост вожатого из лагеря "Тимуровец" под Бердском напугал детей
11:09:14 8/3/2021
"Каждый из вас хотел бы прильнуть": пост вожатого из лагеря "Тимуровец" под Бердском напугал детей
Выплату 10 000 рублей в Новосибирской области получили 352 000 школьников с 1 августа 2021
10:47:37 8/3/2021
Выплату 10 000 рублей в Новосибирской области получили 352 000 школьников с 1 августа 2021
БердскИндексация пенсий работающих пенсионеров: Кто из россиян получил надбавку с 1 августа 2021
10:42:23 8/3/2021
Индексация пенсий работающих пенсионеров: Кто из россиян получил надбавку с 1 августа 2021
Разрешено ли работать и посещать кладбище в День памяти святого пророка Иезекииля 3 августа 2021 года?
10:42:09 8/3/2021
Разрешено ли работать и посещать кладбище в День памяти святого пророка Иезекииля 3 августа 2021 года?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
"Каждый из вас хотел бы прильнуть": пост вожатого из лагеря "Тимуровец" под Бердском напугал детейМужчина пояснил, что скопировал текст у известно блогера, а дети случайно оказались у него на странице.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Что можно и нельзя делать на убывающей луне в августе 2021 года? Самые удачные даты месяца по лунному календарюДнями с убывающей луной станут дни с 1 по 7 августа включительно и дни с 23 августа и до конца месяца. Чем можно заниматься в них с наибольшей выгодой для себя?Курьер Среда
Group 3
Отменить
Штамм коронавируса Дельта бушует в Китае: миллионы людей сидят на изоляцииНовые случаи заболевания также были зарегистрированы в популярном туристическом районе Хайнань.Курьер Среда
Group 3
Отменить
То, как человек стоит, говорит многое о его личностиЛюди, которые никогда не выпрямляют спину полностью, но часто держат ее слегка сгорбленной, часто имеют низкую самооценкуКурьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '