Государственный фонд "Круг добра" отказал в помощи 7-месячному малышу со СМА
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Государственный фонд "Круг добра" отказал в помощи 7-месячному малышу со СМА

11:52:438/3/2021Фото: pixabay
0

Представители фонда посчитали. что ребенок уже слишком взрослый для лечения.

Фонд отказался помочь больному ребенку

В Новокузнецке 7-месячному Саше Гращенко поставили страшный диагноз – спинальная мышечная атрофия. Это редкое, опасное и смертельное заболевание, но ребёнка может полностью вылечить всего один укол препарата «Zolgensma». Однократное введение лекарства заменяет поломанный или отсутствующий ген, тем самым останавливая прогрессирование заболевания. Но один такой укол стоит 155 миллионов рублей. Препарат не зарегистрирован в России и ввозить в страну его можно только по жизненным показаниям для конкретных пациентов.

Родители Саши обратились в государственный фонд «Круг добра» за помощью. На лечение ребенку было собрано 40 миллионов рублей, приобретение препарата одобрили и он подходит под критерии фонда.

Но через несколько дней ребенку в помощи отказали. По словам матери Саши, официальной причины отказа она не знает, но думает, что всё дело в возрасте. Сейчас Саше 7,5 месяцев. Препарат показал наибольшую эффективность при лечении детей до 7 месяцев. Но согласно данным открытых источников, в инструкции лекарства, сказано что «Zolgensma» показан детям в возрасте до 2-х лет с весом не более 21 кг.

Теперь единственное, что могут сделать родители – собрать остальную сумму самостоятельно. Сейчас Саша получает русский препарат Спинраза, но через несколько лет его постоянного приема затраты на нег превысят стоимость зарубежного препарата.

Загадочная история бегуньи Флоренс: побеждала в одной штанине
Мощная инициатива РФ, которая должна изменить ситуацию в Донбассе
Что иностранцев очень раздражает в русских
Чем отличаются российские туристы от украинских: мнение крымчан
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Первые сигнальчики приближающейся смерти
3 знака зодиака, под которыми рождаются неверные женщины
Вот кто готов приютить у себя Тимановскую
О дальнейших планах Тимановской: спортсменка сделала заявление
больной ребенокфонд помощиСМАребенок со СМА
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Имел ли право фонд отказывать в помощи?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Антитела к коронавирусу: сколько должно быть после перенесенного ковида и вакцинации
11:27:31 8/3/2021
Антитела к коронавирусу: сколько должно быть после перенесенного ковида и вакцинации
По 10 000 рублей от Путина в России получили 17,4 млн школьников 2 августа
11:25:53 8/3/2021
По 10 000 рублей от Путина в России получили 17,4 млн школьников 2 августа
Народные приметы на 3 августа на Онуфрия Молчаливого: что строго нельзя делать сегодня?
11:20:36 8/3/2021
Народные приметы на 3 августа на Онуфрия Молчаливого: что строго нельзя делать сегодня?
Ревакцинация “Спутником V”: все, что нужно знать
11:18:15 8/3/2021
Ревакцинация “Спутником V”: все, что нужно знать
Пособие за рождение ребенка смогут получить родители до 35 лет в Новосибирской области
11:14:00 8/3/2021
Пособие за рождение ребенка смогут получить родители до 35 лет в Новосибирской области
Бердск"Каждый из вас хотел бы прильнуть": пост вожатого из лагеря "Тимуровец" под Бердском напугал детей
11:09:14 8/3/2021
"Каждый из вас хотел бы прильнуть": пост вожатого из лагеря "Тимуровец" под Бердском напугал детей
Выплату 10 000 рублей в Новосибирской области получили 352 000 школьников с 1 августа 2021
10:47:37 8/3/2021
Выплату 10 000 рублей в Новосибирской области получили 352 000 школьников с 1 августа 2021
БердскИндексация пенсий работающих пенсионеров: Кто из россиян получил надбавку с 1 августа 2021
10:42:23 8/3/2021
Индексация пенсий работающих пенсионеров: Кто из россиян получил надбавку с 1 августа 2021
Разрешено ли работать и посещать кладбище в День памяти святого пророка Иезекииля 3 августа 2021 года?
10:42:09 8/3/2021
Разрешено ли работать и посещать кладбище в День памяти святого пророка Иезекииля 3 августа 2021 года?
Госдума хочет в три раза увеличить размер налогового вычета до 360 000 рублей
10:30:19 8/3/2021
Госдума хочет в три раза увеличить размер налогового вычета до 360 000 рублей
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Спутник Лайт: кому обязательно нужно ставить новую вакцинуВ Бердск прибыла первая партия нового вакцины от коронавируса.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Какой сегодня церковный праздник 3 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?Люди старались не разговаривать между собой. Если была необходимость что-либо сказать, то пытались обойтись несколькими словами.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Новое исследование посрамило антиваксеров в миреДвижение против вакцин приобрело новое значение в эпоху коронавируса, когда то, что когда-то считалось небольшой группой теоретиков заговора, превратилось в группу миллионов.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Константин Пономарев впервые за долгое время вышел на прогулку с псом. Онкобольной получает морфин от ЦГБ БердскаКак признается супруга Елена, сегодня, 3 августа Константин смог посидеть на скамейке и пообщаться с людьми. Поддержка мужчине особенно важна. Он очень мужественно справляется с болезнью. Соседи уважают и ценят Пономарева.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '