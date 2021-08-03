Государственный фонд "Круг добра" отказал в помощи 7-месячному малышу со СМА

В Новокузнецке 7-месячному Саше Гращенко поставили страшный диагноз – спинальная мышечная атрофия. Это редкое, опасное и смертельное заболевание, но ребёнка может полностью вылечить всего один укол препарата «Zolgensma». Однократное введение лекарства заменяет поломанный или отсутствующий ген, тем самым останавливая прогрессирование заболевания. Но один такой укол стоит 155 миллионов рублей. Препарат не зарегистрирован в России и ввозить в страну его можно только по жизненным показаниям для конкретных пациентов.
Родители Саши обратились в государственный фонд «Круг добра» за помощью. На лечение ребенку было собрано 40 миллионов рублей, приобретение препарата одобрили и он подходит под критерии фонда.
Но через несколько дней ребенку в помощи отказали. По словам матери Саши, официальной причины отказа она не знает, но думает, что всё дело в возрасте. Сейчас Саше 7,5 месяцев. Препарат показал наибольшую эффективность при лечении детей до 7 месяцев. Но согласно данным открытых источников, в инструкции лекарства, сказано что «Zolgensma» показан детям в возрасте до 2-х лет с весом не более 21 кг.
Теперь единственное, что могут сделать родители – собрать остальную сумму самостоятельно. Сейчас Саша получает русский препарат Спинраза, но через несколько лет его постоянного приема затраты на нег превысят стоимость зарубежного препарата.