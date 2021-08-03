Разрешено ли работать с землей в День памяти святого пророка Иезекииля 3 августа 2021 года?
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Разрешено ли работать с землей в День памяти святого пророка Иезекииля 3 августа 2021 года?

12:20:378/3/2021Фото: Православное Закамье
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Сегодня очень хорошо собирать урожай, в особенности корнеплодов. Если созрели лук, чеснок и картофель, сегодня благоприятно их выкапывать, просушивать и убирать на хранение.

пророк Иезекииль
Множество пророчеств по воле Господа явил пророк народу

Ещё одного ветхозаветного и очень почитаемого пророка Иезекииля ежегодно 3 августа почитают верующие в православных храмах. Первое пророчество явилось Иезекиилю в возрасте 30 лет, когда он был пленён в Вавилоне. Господь призвал его к работе над тем, чтобы донести народу Его волю, а также объяснять, за какие деяния на людей посылается кара небесная.

Пророк мог с Божьей помощью творить чудеса, а также предупреждал людей о самых значимых событиях, которые в скорости произойдут.

Также в православном церковном календаре сегодня день почитания памяти преподобного Онуфрия Молчаливого. В народе существовала традиция всю работу, которую сегодня выполнялась, делать, соблюдая строгая молчание. Если возникала необходимость что-то обсудить, говорить нужно было очень коротко и только по делу. Строго запрещалось сегодня обманывать, клеветать, пререкаться с родителями и устраивать словесные перепалки.

Церковных запретов в этот день не было, сегодня можно было работать как по дому, так и в огородах и в полях. Лень сегодня не приветствовалась и даже находилась под запретом. Люди говорили, что тот, кто сегодня будет долго спать и лениться в течение дня, вскоре обанкротится и год у него будет очень голодным.

Мужчины и женщины сегодня занимались подготовкой хранилищ, в которых скоро будет храниться урожая зерна. Женщины перебирали все места хранения в доме, занимаясь их очисткой и дезинфекцией.

В огородах работа также не запрещалась. По лунному календарю сегодня, 3 августа 2021 года, луна находится в фазе убывания и перешла в малоплодородный знак зодиака Близнецы. Сегодня очень хорошо собирать урожай, в особенности корнеплодов. Если созрели лук, чеснок и картофель, сегодня благоприятно их выкапывать, просушивать и убирать на хранение.

Можно собирать другой урожай и заниматься консервированием. При работе с культурами разрешена прищипка для остановки их дальнейшего роста, можно не обильно поливать и стричь газон. Благоприятны работы с химией для обработки культур от болезней и вредителей. Запрещены сегодня работы с корневой системой, потому что корни растений сегодня являются очень уязвимыми.

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