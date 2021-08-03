Переболевшие коронавирусом месяцами страдают от постковидного синдрома: Все последствия болезни
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03.08
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Переболевшие коронавирусом месяцами страдают от постковидного синдрома: Все последствия болезни

12:17:188/3/2021Фото: pixabay
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Это связано не только с самой инфекцией, но и с ильным стрессом во время лечения.

Некоторые переболевшие ковидом страдают симптомами месяцами
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Американские ученые провели новые исследования и выяснили, что что симптомы COVID-19 сохраняются в течение нескольких месяцев более чем у 70% пациентов. Чаще всего переболевшие сообщали об одышке, утомляемости и нарушениях сна. Всего же специалисты зафиксировали 84 различных симптома. По словам экспертов, недомогания могут быть последствиями не только самой инфекции, но и пребывания в стационаре, так как 83% участников исследования госпитализировали. Исследователи опубликовали результаты 45 опытов, проведенных с января прошлого года по март нынешнего. Суммарно в работах рассмотрено почти 10 тыс. случаев пациентов с диагнозом COVID-19, количество мужчин и женщин было примерно одинаковым. Из них 83% были госпитализированы.

Всего у участников исследования было зарегистрировано 84 различных симптома и клинических признака, включая потерю вкуса и запаха, депрессию, беспокойство, боль в груди и лихорадку, а также когнитивные расстройства, такие как потеря памяти и трудности с концентрацией внимания. У 72% пациентов один стойкий симптом сохраняется в течение полугода после болезни.

Чаще всего пациенты жаловались на усталость (об этом симптоме рассказали около 40% участников исследований), одышку (36%), нарушения сна (29%). Нередко встречались неспособность сконцентрироваться («туман в голове», около 25%), депрессия, беспокойство, общая боль и дискомфорт (примерно по 20%). Часть пациентов спустя месяцы после формального выздоровления так и не восстановили обоняние (11%) или вкусовые ощущения (9%). Примерно у одного из семи переболевших COVID-19 долгое время наблюдалась боль в груди. При этом, осложнения не зависели от возраста.
Российские эксперты подтвердили наличие серьезных осложнений у переболевших COVID-19 и пояснили, что связано это не только с самой инфекцией, но и условиями лечения и работой психики госпитализированных, сообщают Известия. При госпитализации больные испытывают сильнейший стресс, что влияет на течение болезни. Длительное нахождение в стационаре, особенно в отделении реанимации и интенсивной терапии, может привести к определенным нарушениям в психике человека.

Напомним, В России на данный момент одобрено четыре вакцины от коронавирусной инфекции — помимо «КовиВака» это «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».

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