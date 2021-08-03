Первый кадр из сериала "Властелин колец" показали зрителям

Компания Amazon опубликовала первый кадр из нового сериала по «Властелину колец». Также стала известна и дата его выхода в мире – 2 сентября будущего года. Серии будут выходить еженедельно и станут доступны сразу во всем мире, где работает стриминг Amazon Prime, а также у его партнеров.
Отметим, что в компании сообщили о завершении съемок первого сезона. Что именно на кадре – пока не понятно. Но толкиенисты уже предположили, что так должно выглядеть островное королевство людей Нуменор.
История Нуменора похожа на легенду об Атлантиде. Это королевство было богатым и процветающим, однако было затоплено.
Сериал расскажет о героях Второй Эпохи, живших за тысячи лет до событий «Хоббита» и «Властелина колец». Именно в это время Саурон угрожал покрыть весь мир тьмой и именно тогда были созданы Кольца Власти.
Главные роли исполняют Синтия Аддай-Робинсон, Роберт Арамайо, Макс Болдри, Уилл Флетчер, Йен Блэкберн, Энтони Крам, Кип Чэпман, Максин Канлифф, Чарльз Эдвардс.