Первый кадр из сериала "Властелин колец" показали зрителям
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Первый кадр из сериала "Властелин колец" показали зрителям

1:35:318/3/2021Фото: Amazon
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Он выйдет на большие экраны в сентябре 2022 года.

Сериал по Властелину колец выйдет через год

Компания Amazon опубликовала первый кадр из нового сериала по «Властелину колец». Также стала известна и дата его выхода в мире – 2 сентября будущего года. Серии будут выходить еженедельно и станут доступны сразу во всем мире, где работает стриминг Amazon Prime, а также у его партнеров.

Отметим, что в компании сообщили о завершении съемок первого сезона. Что именно на кадре – пока не понятно. Но толкиенисты уже предположили, что так должно выглядеть островное королевство людей Нуменор.

История Нуменора похожа на легенду об Атлантиде. Это королевство было богатым и процветающим, однако было затоплено.

Сериал расскажет о героях Второй Эпохи, живших за тысячи лет до событий «Хоббита» и «Властелина колец». Именно в это время Саурон угрожал покрыть весь мир тьмой и именно тогда были созданы Кольца Власти.

Главные роли исполняют Синтия Аддай-Робинсон, Роберт Арамайо, Макс Болдри, Уилл Флетчер, Йен Блэкберн, Энтони Крам, Кип Чэпман, Максин Канлифф, Чарльз Эдвардс.

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