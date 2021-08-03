Массово снимают с выборов независимых кандидатов в депутаты. Бердск "не хочет" чужаков в горсовете?
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Массово снимают с выборов независимых кандидатов в депутаты. Бердск "не хочет" чужаков в горсовете?

2:40:208/3/2021,Анастасия СолодковаФото: Кирилл Левченко/Тайга.инфо
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Коалиция "Новосибирск-2020" выдвинула 18 претендентов на депутатский мандат. И намерена обжаловать отказ пятерым в регистрации. Глава бердской ТИК опровергает обвинения в избирательности - "все 221 кандидат на одно лицо".

Коалиция "Новосибирск-2020" выдвинула своих кандидатов в депутаты бердского горсовета
Сюжет: Выборы в Бердске-2021
Пятерых независимых кандидатов в горсовет Бердска сняли с выборов за протестные акции по письмам Минюста

Пятерых независимых кандидатов в горсовет Бердска сняли с выборов за протестные акции по письмам МинюстаПолный список кандидатов по округам на выборы в горсовет Бердска 19 сентября 2021Ещё 49 новости

3 августа территориальная избирательная комиссия Бердска рассмотрит документы двух претендентов на депутатский мандат горсовета для регистрации их в качестве кандидатов. Кроме того, четырех кандидатов, скорее всего, снимут с выборов, поскольку они вовремя не сдали подписные листы, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» глава бердского избиркома Наталья Фокина.

Есть ли среди претендентов на выбывание представители коалиции «Новосибирск-2020», она не знает, поскольку принадлежность к этому движения в документах не указана. Обновленный список кандидатов появится вечером во вторник. Число останется неизменным - 221. Но напротив фамилий "отказников" появится особая отметка. Ее ставят в случае выдачи официального кандидатского удостоверения. Это означает, что человек может продолжать участие в предвыборной гонке.

Независимых "забраковали"

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 1 августа бердский избирком отказал в регистрации независимому кандидату Кириллу Левченко после информации из Минюста о причастности его к деятельности организации экстремистского толка. По аналогичным основаниям на следующий день вычеркнули из списков еще четверых выдвиженцев коалиции. Илью Пуховского, Сергея Косова и Вячеслава Якименко заподозрили в участии в митингах.

А юриста Ольгу Нечаеву отстранили от выборов после формулировки Минюста «оказывала юридическую помощь задержанным за организацию и участие в несогласованных публичных мероприятиях в январе 2021 года, в том числе инициированных штабом Навального» (признан иноагентом). Об этом тоже рассказывал «Курьер. Среда. Бердск».

Независимая коалиция выдвинула на бердские муниципальные выборы 18 человек. Пятерых из них уже отстранили от предвыборной гонки.

Между тем, как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» член «Новосибирска-2020» Светлана Каверзина, в списке их выдвиженцев есть люди, которые никогда ни в каких акциях не участвовали. Что называется, «будем посмотреть», зарегистрируют ли их в качестве претендентов на депутатский мандат горсовета Бердска. И в случае положительного результата дадут ли им дойти до финиша.

Уникальная "бердская история"

- Мы будем через суд оспаривать решение избиркома. Например, Нечаевой отказали за то, что она как юрист защищает людей в судах. И на этом основании решили, что она связана с организацией митингов. Мы сейчас посмотрим, что будет с теми ребятами, которые вообще никогда не ходили на митинги, - высказалась Светлана Каверзина.

Она называет «бердскую историю» с отлучением независимых кандидатов от местных выборов уникальной для России.
- Есть подозрение, что в Бердске некие группировки испугались и решили на взлете подстраховаться — убрать всех независимых кандидатов, на которых они не могут ни повлиять, ни подкупить их. Но другие члены коалиции считают, что это спущено сверху. Не исключено, что администрация президента узнала, где находится Бердск, и дала указание не пускать людей из коалиции, - полагает Каверзина.

Станет «все понятно», когда дойдет очередь до кандидатов с безупречной биографией и репутацией, считает она:
- Если дана команда «мочить коалицию», я не знаю, как будет выкручиваться ваш избирком. По моим данным, бердская ТИК послала в областной избирком списки, кого они не хотят видеть в качестве депутатов. Поэтому на них ищут хоть какой-то компромат.

По мнению Каверзиной, если бы члены коалиции дошли до дня голосования, у них был бы весьма высокий шанс победить. Она поставила в пример «умения побеждать» выборы в горсовет Новосибирска в 2020 году, когда трое из коалиции стали депутатами, в том числе она. На местных выборах-2021 они делали ставку именно на Бердск, подготовили предвыборную кампанию.
- В Бердске мест 6-7 мы бы получили, - уверена новосибирский депутат.

- Зато теперь Бердск станет известен на общероссийском уровне, я больше чем уверена. То, что здесь происходит — это что-то исключительное, переходящее все разумные границы. Снимали на выборах в Госдуму и заксобрание. Но чтобы в маленьком городе выкашивать ряды — такого я не слышала. Мне кажется, что для администрации президента это слишком мелко. Но среди нас есть сторонники мнения, что это пришел указ сверху, - прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Каверзина.

"Чужаки" не нужны

Но и сам Бердск не дремлет. Общественная палата Бердска на днях решила вразумить горожан — за кого нужно голосовать в сентябре 2021 года, а кто не достоин их поддержки. Общественники обеспокоились «нашествием кандидатов-чужаков».

«После долгих дебатов было выработано общее мнение и подготовлено обращение к горожанам... Нам нужны те депутаты, которые живут среди нас, которые будут принимать законы как жители города!». Бердчан призывают ответственно отнестись к предстоящим выборам и судьбе родного города», - пишут «Бердские новости».

Стоит напомнить, что мэр Бердска Евгений Шестернин каждый день ездит на работу из Новосибирска. Есть бердские депутаты из действующих, которые живут в соседних населенных пунктах. И это не мешать им быть активными и, наверное, даже полезными.

Все кандидаты на одно лицо

Председатель бердской ТИК Наталья Фокина категорически отвергла все претензии об избирательном подходе к кандидатам. Избирком буквально на всех без исключения кандидатов, а их в списке 221, отправил запросы, в том числе в Минюст.

- К нам поступают ответы на наши официальные запросы. По закону мы сейчас обязаны проверять кандидатов не только на наличие судимости, но и уровень образования, место работы и проживания, а также на причастность к лицам и организациям, признанных иноагентами или террористическими и экстремистскими. У нас есть на сей счет разъяснительное письмо ЦИК, - прокомментировала 3 августа Фокина.

По ее словам, для членов избирательной комиссии все кандидаты «на одно лицо». Ведь у представителей коалиции даже не указана принадлежность к «Новосибирску-2020» - они самовыдвиженцы, как и десятки других кандидатов из Бердска, Новосибирска, Искитима и более далеких городов и деревень. И последует ли отказ в регистрации оставшимся 13 независимым кандидатам, пока неизвестно — все зависит от ответов Минюста.

- Если человек не участвовал в сомнительных акциях, Минюст так и пишет, что не располагает сведениями. И значит, нет повода снимать его с выборов на этом основании. Мы подчиняемся только вышестоящей избирательной комиссии. В законе написано, что органы государственной власти и местного самоуправления не вправе вмешиваться в деятельность избиркомов. А они и не вмешиваются — никогда никаких приказов не было и нет, - акцентировала Наталья Фокина.

справка

Конституция РФ, статья 13

1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие.
2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
3. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность.
4. Общественные объединения равны перед законом.

5. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.

Статья 31

Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.

Статья 32

1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей.

2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме.

Закон о выборах, статья 2

26) избирательное право активное (активное избирательное право) - право граждан Российской Федерации избирать в органы государственной власти и органы местного самоуправления;

27) избирательное право пассивное (пассивное избирательное право) - право граждан Российской Федерации быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления;

28) избирательные права граждан - конституционное право граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также право участвовать в выдвижении кандидатов, списков кандидатов, в предвыборной агитации, в наблюдении за проведением выборов, работой избирательных комиссий, включая установление итогов голосования и определение результатов выборов, в других избирательных действиях.

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