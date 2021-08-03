Почему Яблочный спас так называется? Дата важного православного праздника в 2021 году

Один из 12 самых главных великих событий церковного года, двунадесятый праздник с названием Преображение Господне ежегодно отмечается в одно и ту же дату - 19 августа. Этот праздник посвящен событиям, которые произошли за 40 дней до распятия Иисуса Христа на горе Голгофа.
Иисус рассказывал своим ученикам о том, что ему предстоит, одних однако они вознамерились с ним спорить и стали предлагать ему укрыться где-то, чтобы избежать казни. Однако Иисус остановил их, а спустя 8 дней после этого разговора отправился вместе со своими учениками на гору Фавор, которая расположена недалеко от Назарета.
Среди своих апостолов Иисус выбрал самых близких учеников: Петра, Иакова и Иоанна. Во время молитвы на горе апостолы увидели, как одежды и лицо спасителя просияли белым светом. Рядом с Иисусом оказались два ветхозаветных пророка Илия и Моисей, а после этого ученики увидели услышали Голос Божий, который возвестил им, что Иисус является Его Сыном и его надлежит слушать.
Испуганные апостолы припали к земле, однако Иисус велел им встать и не бояться. Когда они поднялись, то никого рядом с Иисусом уже не увидели, а его лицо и одежды были выглядели как обычно.
Этим событием Господь явил человеческую и Божью сущность Иисуса Христа. Христос не разрешил апостолам рассказывать об этом до тех пор, покуда не случится то, о чём он их предупреждал. Ученики воочию убедились в божественном происхождении Иисуса, позже записи о событии появились в трех из четырех Евангелий.
Традиции праздника
Во всех православных церквях и храмах в этот большой и великий праздник проводятся торжественные богослужения, на которых зачитываются отрывки из Евангелий, которые описывают происходившие давным-давно события.
К этому празднику люди собирали первый урожай яблок, после чего обязательно несли его на праздничную службу, чтобы освятить. Именно по этой причине в народе праздник называют Яблочным спасом - это второй спас из трёх, которые люди отмечают в августе.
Поскольку продолжается Успенский пост, который по своим правилам и требованиям является таким же строгим, как Великий, в этот день строго запрещается к употреблению мясо, яйца и вся молочная продукция.
Однако, в честь великого праздника, церковь разрешает послабление в питании верующих. На праздник Преображения разрешено готовить рыбные блюда, блюда из морепродуктов, а к праздничному столу разрешается красное вино. Злоупотреблять вином нельзя, обычно его принято разводить водой.
В этот день люди воздерживались от выполнения любой домашней работы, а также от работы в огородах и на полях. Нельзя было в этот день посещать кладбище, поскольку в большие двунадесятые праздники поминовение в храмах не проводится.