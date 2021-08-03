Молодой мужчина скончался во время пробежки рано утром в Новосибирске
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Молодой мужчина скончался во время пробежки рано утром в Новосибирске

2:18:358/3/2021Фото: pixabay
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Предварительная причина смерти - оторвавшийся тромб.

Во время пробежки мужчина неожиданно упал и умер

Сегодня утром, 3 августа, в Новосибирске произошло ЧП. Там, на улице Тюленина умер мужчина. Как стало известно, все случилось около 7 часов утра в микрорайоне Родники. Мужчина занимался спортом – делал гимнастику, бегал и слушал музыку. Но в какой-то момент он упал.

Очевидцы вызвали на место ЧП скорую и полицию. Медикам оставалось только констатировать смерть мужчины. По предварительной версии, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Также свидетели сообщают, что рядом с телом была жена покойного и она громко плакала.

В больнице скорой помощи подтвердили, что медицинская бригада выезжала на место трагедии. Врачи пояснили, что скончавшемуся было 30 лет. Следственный комитет проводит проверку по данному факту.

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