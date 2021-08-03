Змея выползла на поле во время матча "Ахмат"- "Сочи"
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Змея выползла на поле во время матча "Ахмат"- "Сочи"

2:33:208/3/2021Фото: скрин с видео
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Игру пришлось останавливать.

Змея выползла прямо на поле

Вчера, 2 августа, состоялся матч Российской премьер-Лиги. На поле встретились команды «Ахмат» и «Сочи». Матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном.

Но во время игры случилось ЧП, из-за которого пришлось прервать матч. На поле неожиданно для всех выползла змея. Игра остановилась на несколько минут. Сотрудники стадиона быстро избавились от незваного гостя – рептилию подняли и унесли с помощью садовых вил.

В 1-м туре «Ахмат» на выезде обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:1. «Сочи» в гостях проиграл «Нижнему Новгороду» (0:1).

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