Змея выползла на поле во время матча "Ахмат"- "Сочи"

Вчера, 2 августа, состоялся матч Российской премьер-Лиги. На поле встретились команды «Ахмат» и «Сочи». Матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном.
Но во время игры случилось ЧП, из-за которого пришлось прервать матч. На поле неожиданно для всех выползла змея. Игра остановилась на несколько минут. Сотрудники стадиона быстро избавились от незваного гостя – рептилию подняли и унесли с помощью садовых вил.
В 1-м туре «Ахмат» на выезде обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:1. «Сочи» в гостях проиграл «Нижнему Новгороду» (0:1).