Стилист Сергей Зверев официально стал кандидатов в депутаты Госдумы

Известный стилист Сергей Зверев официально стал кандидатом в депутаты Госдумы. В Улан-Удэ республиканский избирком вручил ему удостоверения. На вручение удостоверения Зверев пришел в национальном бурятском костюме.
- Спасибо всем неравнодушным людям за поддержку! Теперь я являюсь официальным кандидатом в Депутаты Государственной Думы Восьмого Созыва от партии «Зелёные» в республике Бурятия. А также иду по региональному списку партии «Зелёные» по территориальной группе Иркутская Область и Республика Бурятия, — написал в своем Инстаграме Сергей Зверев. - Уважаемые земляки, прошу поддержать меня и Партию Зеленые на этих выборах, ведь одной из самых главных задач Партии и меня лично - защита и сохранение Озера Байкал!