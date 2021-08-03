19 августа 2021 года - праздник Преображения Господня: Что обязательно должен сделать каждый верующий в светлую дату

В церковном православном календаре содержится 12 очень крупных великих праздников, которые называются двунадесятыми. Один из них верующим предстоит отмечать в августе 19 числа. Дата этого праздника является фиксированной. Праздник называется Преображение Господне по церковному календарю, а в народе этот день называют Яблочным спасом.
На торжественных богослужениях, которые обязательно проводятся в этот день во всех храмах, священники зачитывают отрывки из Евангелия, которые подробно описывают празднуемое событие. В этот день Иисус с Божьей помощью смог показать трём своим ученикам единство своей человеческой и божественной сущности.
Этот праздник призван обратить внимание людей на особую важность духовной работы над своей над собой, о необходимости соблюдения внутренней чистоты помыслов, а также необходимости духовного роста. Богослужение проводится очень красиво, священники в этот день надевают белые одежды, цвет которых символизирует белый свет, которым в момент Преображения просияло лицо и одежда Иисуса.
Всем православным желательно в обязательном порядке побывать в храме на службе, помолиться вместе со всеми, а при невозможности посещения храма, можно прочитать молитву дома. Если в 2021 году ваши храмы не будут закрыты из-за пандемии коронавируса, то можно принести с собой на богослужение корзину с фруктами. Праздник всегда отмечается в разгар сбора урожая яблок верующих принято приносить яблоки, для того чтобы священник благословил осенний урожай. Именно поэтому праздник в народе называют Яблочным спасом.
Не принято в праздник заниматься работой по дому, либо в огороде, стоит также отложить любую тяжелую физическую работу, а свободное время необходимо посвятить самосовершенствованию, молитве и размышлению над своим образом жизни.
Считается очень благоприятным подавать в этот праздник подавать милостыню нищим и оказывать помощь нуждающимся. Любые добрые дела, совершённые в этот праздник, считаются очень благодатными.
Поскольку этот праздник выпадает в период Успенского поста, то сегодня запрещается готовить на праздничный стол яичные, мясные и молочные блюда, нельзя распивать алкоголь, однако в честь большого праздника церковь делает послабления для постящихся, а потому можно готовить рыбные блюда, морепродукты, а к столу разрешается подать небольшое количество красного вина. Строго запрещается в этот праздник ссориться и ругаться, вступать в конфликты, обижать ближних.